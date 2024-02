''Ci siamo lasciati più di una volta'': Emanuel Lo in tv confessa di aver vissuto più crisi nella relazione con la cantante Giorgia

Il ballerino e coreografo 44enne parla del rapporto con la 52enne a cui è legato dal 2004

Sono felici insieme, hanno trovato il loro equilibrio, genitori appagati di Samuel, che ha quasi 14 anni. Emanuel Lo in tv, però, confessa di aver vissuto più crisi nella relazione con Giorgia, a cui è legato dal 2004. “Ci siamo lasciati più di una volta”, svela a Verissimo.

“Venti anni insieme quest'anno: metà della mia vita insieme a lei. A un certo punto uno tira le somme, certo siamo ancora giovani, però la strada è stata lunga, e quindi è stato bello ed è bello. In tutte e due le fasi, nella fase della coppia faticosa dove ti devi chiedere cos'è che non va e non è sempre facile guardare in faccia le cose e capire cosa stai sbagliando ed è bello quando le cose sono felici, si sorride e si va avanti", chiarisce il danzatore 44enne parlando della compagna 52enne.

Emanuel poi rivela: “Ci siamo lasciati, più di una volta, per tanti motivi: motivi personali, di coppia. Secondo me fa bene lasciarsi. Ci siamo lasciati per quasi un anno, ma quando ci siamo rincontrati, la prima volta è successa nel 2007 quando Samuel non c'era, è stato bello ritrovarsi. Ci siamo riconosciuti e ci siamo innamorati di nuovo, o meglio l'amore non se n'era mai andato e si è riacceso. Certe volte alcuni si dovrebbero lasciare perché ci sono delle cose che l'amore non può curare”.

"Oggi stiamo bene, siamo io e Giorgia e nelle nostre diversità stiamo bene, ci riconosciamo e sappiamo delle cose importanti di noi e sappiamo comprenderci. Conosciamo anche il resto ed è bello proprio questo”, precisa il professore di Amici. Lui e la cantante hanno provato molto a diventare genitori. “Ero pronto a diventare padre, a un certo punto ho sentito il bisogno di diventare papà. Lo attendevamo da tanti anni, ci abbiamo provato tanto e finalmente è arrivato e per questo si chiama Samuel che vuol dire 'Dio ha ascoltato’”, dice.

Sul fare il papà, il coreografo spiega: “Non c'è il manuale né del bravo genitore e non c'è neanche il manuale su come affrontare le gioie e i dolori. Noi abbiamo perso tanto sonno. Non voleva mai dormire. Non dorme mai. Nemmeno ora che ha quasi 14 anni”. E aggiunge: “Io ci parlo molto con mio figlio. Abbiamo sempre parlato tanto e abbiamo fatto tante cose insieme. Io con lui lo dico sempre: da quando ha 2 anni ho iniziato un dialogo da adulto”.

Emanuel è convinto che Giorgia a Sanremo sarà superba: “Sarà bello vederla in questa veste di conduttrice, lei è una showgirl: è molto brava poi è molto autoironica, simpatica, nei suoi tour parla molto. Sarà bravissima”.