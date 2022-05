Emma Marrone compie 38 anni e inizia a piangere a dirotto: il motivo

Emma Marrone si commuove nel giorno del suo compleanno: compie 38 anni e inizia a piangere a dirotto, un fiume di lacrime scorrono sul bel volto della cantante salentina. Francesca Savini, la sua storica assistente, braccio destro e cara amica, lo svela in un video che posta nelle sue IG Stories. Il perché è presto rivelato: la bionda è fortemente commossa da un video messaggio di un suo fan club che le fa gli auguri e la ringrazia per tutto quel che ha donato loro con la sua musica.

“So 38, non me chiedete come ho fatto che non lo so…”, sottolinea poi Emma sul suo profilo. In casa un addobbo con palloncini gonfiati a elio le ricorda il grande giorno.

L’ex volto di Amici mostra anche il primo regalo ricevuto, glielo ha fatto proprio la Savini: un carrello della spesa extra large. Per Emma è il top.

Francesca le porta anche una merendina con sopra una candelina accompagnata dal primo caffè: è una colazione unica. “Tanti auguri a me!”, esclama felice Emma, che ha appena cambiato casa, finalmente, dopo anni in affitto a Roma, ne ha acquistata una sua ed è fiera di esserci riuscita tutta sola, grazie ai soldi guadagnati dal suo lavoro.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/5/2022.