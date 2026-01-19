Delia Duran incinta svela il pancione esplosivo di 7 mesi: vacanza in montagna per lei e Alex Belli, ecco dove sono

- I due, dopo il Capodanno al caldo a Sharm el Sheikh si rilassano ad alta quota, sempre più innamorati
Abiti in lana, comodi, confortevoli, caldi e aderenti. Delia Duran incinta svela il pancione esplosivo di 7 mesi. La venezuelana si sta godendo una rilassante vacanza in montagna con il marito Alex Belli. La 37enne e il 43enne hanno scelto di soggiornare il un posto magico, il Solea Dolomiti Botuque & Spa Hotel a Fai della Paganella, in Trentino. L’albergo si trova nel parco naturale Adamello Brenta ed è dotato di un centro benessere di 1500 metri quadrati.
E’ una sistemazione splendida, un una stanza dotata di ogni tipo di confort e di vista panoramica. Delia e Alex sono estasiati. La Spa ha area sauna, bagno turco, frigidarium, piscine coperte e all’aperto e offre trattamenti di ogni tipo.
Dopo il Capodanno al caldo a Sharm el Sheikh la Duran e Belli ad alta quota proseguono col puro relax, stavolta circondati dalla neve. Con loro, immancabile, c’è pure Bella, il loro Volpino di Pomerania, presenza fissa, la portano ovunque.
Delia all’arrivo è sportiva, ma dà il meglio la sera, quando si prepara per la cena. Il mini dress black in lurex mette in mostra le sue forme da mamma. Il suo ventre è sempre più evidente, anche se la sua forma rimane top. Aspetta un maschietto, la data presunta del parto è il prossimo 31 marzo.