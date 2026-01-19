“Non ho mai avuto così bisogno di lui come in quel momento, e invece lui è scomparso”

“Io sarei stata odiata per anni, ma per lui andava tutto bene”, sottolinea la fashion blogger 38enne

Lo ha detto a caldo, subito dopo essere stata prosciolta dall’accusa di truffa, sulle pagine del Corriere della Sera. Lo ribadisce anche a Paris Match. Chiara Ferragni punta il dito contro l’ex marito Fedez, padre dei suoi Leone e Vittoria, come dice lei stessa “scappato" durante la bufera per il ‘pandoro-gate’. “Se avessi fatto lo stesso la gente mi avrebbe distrutta”, sottolinea la 38enne al giornale.

''Se avessi fatto lo stesso la gente mi avrebbe distrutto'': Chiara Ferragni sull’ex marito Fedez, ''scappato'' durante il 'pandoro-gate'

“Mi sono resa conto che alcune persone vogliono stare al tuo fianco solo quando tutto va bene. Appena le cose si complicano, spariscono. A cominciare dal mio ex marito. Non ho mai avuto così bisogno di lui come in quel momento, e invece lui è scomparso. Sono stata malissimo. Fin dall’inizio del ‘pandoro-gate’, ho capito che non ci sarebbe stato per me”, svela la fashion blogger.

“Ero sempre stata il pilastro della relazione. E questa volta avevo bisogno di sostegno, rassicurazioni e amore. Ma lui è scappato, per evitare di essere travolto da questa tempesta mediatica”, prosegue Chiara. Poi precisa: “Dopo la nostra separazione, l’ho visto vivere la sua vita, viaggiare, frequentare altre donne. E ho pensato: se avessi fatto lo stesso, la gente mi avrebbe distrutta. Sarei stata odiata per anni. Ma per lui, andava tutto bene”.

La 38enne intercettata da Le Iene

“Non credo di aver ancora capito appieno cosa mi sta succedendo. Ho passato così tanti alti e bassi. Contavo i giorni che mancavano al verdetto… Alcuni giorni ero molto positiva, quasi fiduciosa, persino felice. Altri giorni pensavo: ‘Oh mio Dio, e se mi stessi solo prendendo in giro? E se il verdetto mi colpisse come una tonnellata di mattoni?’. Ci sono stati anche momenti in cui ero semplicemente esausta, molto pessimista”, dice ancora Chiara.

Ferragni aggiunge: “Sono finalmente sollevata e pronta a poter parlare e respirare di nuovo. Sono prontissima nuovi capitoli e non voglio tornare alla vita di prima, perché quella vita non tornerà mai più, ma semplicemente sentire di poter vivere senza tutti i limiti che ho avuto in questi due anni”. E conclude: “Voglio solo sentirmi molto coerente con me stessa, perché in questi due anni sento di aver imparato a farlo. Ora voglio sentirmi libera, perché era qualcosa che prima non avevo molto, anche per colpa mia. Quindi ora voglio sentirmi davvero libera”.

Chiara, raggiunta da Stefano Corti de Le Iene, che l'ha raggiunta per portarle ironicamente un pandoro, in tv ha detto: "Il pandoro ve lo lascio, non mi ha portato bene, ormai sono team panettone. Come sto? Ora sono contenta, ne siamo usciti“. E su Selvaggia Lucarelli, che ha portato alla luce tutto: “Non ho niente da dire, non voglio entrare nel merito, sono felice di essere uscita da questa mia situazione, sugli altri non ho niente da dire“.