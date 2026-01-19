''Sono fidanzata dal 2018'': Patrizia Pellegrino in tv esce allo scoperto col suo nuovo amore, ecco chi è

Lei e il famoso manager hanno deciso di rendere pubblica la relazione solo ora, dopo quasi 8 anni

La showgirl 63enne lo rivela a sorpresa a Monica Setta, ospite di Storie di Donne al Bivio

Dopo quasi 8 anni in tv esce allo scoperto col suo nuovo amore. “Sono fidanzata dal 2018”, confessa Patrizia Pellegrino a Monica Setta, ospite di Storie di Donne al Bivio, la showgirl 63enne svela il nome dell’uomo che le fa battere il cuore. Lui è il manager Giancarlo Buontempo.

''Sono fidanzata dal 2018'': Patrizia Pellegrino in tv esce allo scoperto col suo nuovo amore

"Sono fidanzata dal 2018 con Giancarlo Buontempo, ma solo ora abbiamo deciso di uscire allo scoperto. Le nozze? Non ci penso, se me lo chiedesse aspetterei, perché siamo felici così in case diverse”, racconta Patrizia.

Giancarlo Buontempo, napoletano, fratello di Gabriella ed ex cognato di Italo Bocchino, era legato a lei quando i due erano solo dei ragazzi. La Pellegrino racconta: “Eravamo stati insieme da ragazzi, ma io lo avevo lasciato perché mi sembrava troppo farfallone mentre io mi volevo sposare. In realtà lui si è sposato prima di me, ha avuto figli, amava la sua famiglia. Ci siamo rivisti otto anni fa ad una cena di amici e subito ci siamo messi insieme. Per il primo anniversario mi ha regalato un orologio che non mi sono mai tolta dal polso, mentre a Natale mi ha donato un viaggio in Turchia che faremo a breve”.

Lui è il manager napoletano Giancarlo Buontempo

Patrizia è stata sposata la prima volta con Pietro Antisari Vittori, da cui ha avuto quattro figli, Tommaso, Arianna, Riccardo (deceduto dopo 10 giorni) e Gregory, adottato in Russia. Successivamente si è unita in matrimonio con l’imprenditore Stefano Todini, da cui si è separata nel 2013. Ora è nuovamente serena e sentimentalmente appagata.