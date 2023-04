Emma Marrone e Ornella Vanoni cucinano la cena insieme: le straordinarie immagini

Le due cantanti, 38 e 88 anni, ai fornelli ‘vicine, vicine’

La salentina pubblica una foto con l’artista che adora e scrive: “L’appuntamento”

Emma Marrone e Ornella Vanoni stanno ai fornelli ‘vicine, vicine’. Cucinano la cena insieme, complici e amiche: le straordinarie immagini social le mostrano così. Le due cantanti, rispettivamente 38 e 88 anni, si sono divise i compiti. La prima si occupa del polpettone, l’altra del risotto. Tutto accade a casa di Paolo Stella, influencer, direttore creativo, web strategy expert, scrittore e attore italiano.

Emma adora da sempre Ornella. Sul social condivide una foto in cui la Vanoni, affettuosissima, la bacia teneramente al lato della fronte. L’ex volto di Amici è rapita dalla estrema tenerezza dell’artista e ha gli occhi chiusi. “L’appuntamento”, scrive, citando un famoso brano della milanese uscito nel 1970.

Emma sa perfettamente quanto Ornella sia stata importante per lei e per tutte le generazioni a seguire. E’ una vera regina del panorama musicale italiano per la quale prova una stima infinita e grande rispetto.

“L’appuntamento” è la canzone che meglio identifica Ornella Vanoni e segna l'inizio del suo nuovo corso artistico. Da quel momento in poi, pur non rinunciando mai alla qualità nella scelta dei brani da interpretare, la cantante vive, proprio negli anni ’70, il periodo di maggior successo commerciale, anche grazie alle tante partecipazioni tv.

Emma assapora ogni minuti speso in sua compagnia. Averla in cucina in un momento conviviale non fa altro che rafforzare l’amicizia che le lega. Anche la Vanoni, da sempre una donna senza peli sulla lingua, ammira molto la Marrone: le vuole bene.