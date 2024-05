''Ho emozioni contrastanti'': Cecilia Rodriguez a un mese dal matrimonio ammette di provare un po’ di timore

La 34enne sposerà il compagno Ignazio Moser in Toscana a fine giugno

E’ stata molto onesta nell’ammettere che non vede tutto solo con positività

Cecilia Rodriguez a un mese dalle nozze sta provando emozioni contrastanti.

La showgirl, sorella di Belen, è stata onesta nel far sapere che non è tutto a colori in questo momento della sua vita. C’è anche un po’ di timore e forse nostalgia per un capitolo importante che si sta chiudendo.

Tra circa quattro settimane infatti sarà una donna sposata. Questo potrebbe anche cambiare qualcosa e non è sicura di quello che potrebbe succedere.

La 34enne, che a fine giugno giurerà amore eterno a Ignazio Moser, 31 anni, in Toscana, parlando di quello che sta provando in vista del grande giorno ha detto in alcune Instagram Stories: “Ho sottovalutato questo periodo perché ho parlato sempre con la mia wedding planner e lei mi ha detto ‘sì ma vedrai che comunque…’”.

“Non so come spiegarlo, ma è un mix di emozioni che non riesco a spiegare a parole. Sono emozioni veramente contrastanti”, ha aggiunto.

“E’ un periodo veramente bellissimo della mia vita, ma è come se si chiudesse un capitolo e ne iniziasse un altro, nuovo. Quindi quando si sta per iniziare qualcosa di nuovo si ha sempre un po’ paura, almeno per me”, ha continuato.

“Perché si ha paura delle cose nuove, delle cose che non si conoscono bene, il matrimonio. Una vita nuova, forse sarà tutto uguale o forse no, non lo so”, ha sottolineato.

Ad ogni modo l’attesa per la cerimonia e le celebrazioni è forte: “Sarà una festa, la festa dell’amore, che abbiamo sempre sognato insieme. La festeggeremo con la famiglia, arrivano un po’ di persone anche dall’Argentina e quindi sono super felice, non vedo l’ora di poterli vedere tutti. Per alcuni è la prima volta che vengono qui e quindi conosceranno casa nostra, dove abito”.

“Faccio fatica a realizzare, ho i miei tempi. Manca un mese, un mese…”, ha concluso.