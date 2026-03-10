Enock Barwuah, il fratello minore di Balotelli, rivede i genitori dopo tanto tempo: le immagini della sorpresa

Il 33enne vola a Manchester, In Inghilterra, con la moglie Giorgia Migliorati e il figlio Noah

Non se lo aspettavano. Enock Barwuah, il fratello minore di Mario Balotelli, ex gieffino vip nel 2020, rivede i genitori dopo tanto tempo: nel suo profilo social il 33enne condivide un reel con le immagini della sorpresa. Vola a Manchester, in Inghilterra, con la moglie Giorgia Migliorati e il figlio Noah, nato l'11 maggio 2024. Erano 12 anni che non andava in Gran Bretagna.

Thomas e Rose erano ignari del suo viaggio. Così, quando lo vedono davanti all’uscio di casa, impazziscono di gioia. E’ bellissimo avere il loro figlio lì insieme alla sua famiglia. Enock posta il breve video e scrive: “12 anni che non tornavo in Inghilterra. I miei genitori vivono a Manchester. Sono tornato con la mia famiglia… senza dirgli nulla. Non ci vedevano da giugno dell’anno scorso. La loro reazione quando ci hanno visti arrivare… valeva tutto il viaggio…”.

Urla ed esclamazioni riempiono la sala della casa. La mamma e il papà di Enock corrono da lui e del loro nipotino. Rose li abbraccia il suo ragazzo e la compagna contemporaneamente, salta felice, poi prende il braccio il suo piccolo Noah. Con loro tra le mura c’è anche Angel, sorella di Enock e Mario, che riprende tutto. I due hanno in famiglia anche Abigail, conosciuta dal pubblico per aver partecipato all’Isola dei Famosi 2011.