In tv confessa sconfortata il suo stato di salute a causa del cancro al pancreas

“Io mi imbarazzo, mi vergogno per tutta l’attenzione che ricevo”, spiega la 76enne

E’ sconfortata e parla addirittura delle sue esequie. In tv, ospite a Verissimo, Enrica Bonaccorti confessa: “Al mio funerale non voglio altri morti, i fiori lasciateli al vento”. La conduttrice rivela che il tumore al pancreas che le è stato diagnosticato la scorsa estate non si è ridotto. Il primo di ciclo di chemio non è andato bene e ora ha ripreso a farle. Non può operarsi al momento, sono necessarie ulteriori indagini.

''Al mio funerale non voglio altri morti, i fiori lasciateli al vento'': Enrica Bonaccorti rivela che il tumore non si è ridotto

"Speravo di stare meglio, invece ho ripreso a fare le chemio perché non era cambiato granché. A volte sto bene, altri giorni non sto bene. Bisogna andare avanti così. Io mi imbarazzo, vergogno, per tutta l'attenzione che ricevo”, spiega la 76enne.

Enrica aggiunge: “Speravo di potermi operare, invece no. Tra poco dovrò fare nuove indagini, per capire se potrò fare l'operazione. Vado dritta con il mio protocollo con il mio medico del Gemelli. Tutti dicono che devo fare così. Ho cominciato la chemio, oggi sto un po' così per questo motivo. Poi farò altri esami”.

Verdiana le rimane accanto, Bonaccorti racconta: “Mia figlia mi rimprovera in continuazione perché non posso mangiare dolci e se mi vede con un po' di cioccolato fa scenate. La sento vicina. Non voglio farla soffrire, ma è probabile che soffra. Vorrei darle tutte le cose belle, quelle che le tolgono dalle spalle i problemi che ha avuto. Vorrei che si sentisse soddisfatta e contenta con suo figlio”.

Poco dopo Enrica ascolta emozionata proprio il messaggio del nipote Teo. Poi saluta come se fosse l’ultima: “Continuo a scrivere, mi fa compagnia, la scrittura mi annulla la tristezza. Al mio funerale non voglio altri morti, i fiori lasciateli al vento. I fiori tagliati mi danno una sensazione di morte, non sono vivi. Al mio funerale non voglio fiori".