Il comico e la Canto si sono conosciuti nel 2014 e sposati nel 2022: hanno due figli, Martina e Niccolò, 9 e 4 anni

La 43enne, attrice e conduttrice, è entrata nella vita del popolare artista subito dopo la morte del papà

Enrico Brignano ancora non riesce a credere ai sold out che colleziona perennemente a teatro. Ha festeggiato i 60 anni pieno di voglia di fare. A Chi fa un bilancio della sua lunga carriera e svela in cosa l’ha cambiato la moglie. “Flora arriva nel momento più giusto”, sottolinea. Il comico e la Canto si sono conosciuti nel 2014 e sposati nel 2022: hanno due figli, Martina e Niccolò, 9 e 4 anni.

''Flora arriva nel momento più giusto'': Enrico Brignano fa un bilancio dei 60 anni compiuti e svela in cosa l’ha cambiato la moglie

“Flora arriva nel momento forse più giusto, appena dopo la morte di mio padre. Io ero già stato sposato, ma non era andata bene. La mia vita non era felice e non rendevo felice quella di chi mi stava accanto. Di questo sono pienamente convinto. Flora è arrivata così bella, così giovane, e poi amava la comicità. Aveva fatto spettacoli con Lino Banfi, aveva già lavorato con altri comici, però non li conosceva così da vicino. Con me è stata costretta a capire la nostra vita, anche la parte un po' malinconica che non ti aspetti. E devo dire che è valsa la pena di mostrarsi senza filtri perché, a un certo punto, ci siamo guardati negli occhi e ci siamo detti che eravamo pronti per formare una famiglia”, racconta Enrico.

“Sembro giovane ma non lo sono, lo faccio solo per non essere considerato vecchio dai miei figli”, svela Brignano, che adora prenderli in braccio. Anche la 43enne, attrice e conduttrice, lo aiuta a essere al passo: “Quando si veste per uscire non è che posso andare con la barba grigia, altrimenti gli hater dicono: ‘Ma come fa a stare con quel vecchio?’. Allora devo sembrare più giovane. Non avrei voluto nemmeno festeggiare i 60 anni, volevo festeggiare i 50 anni, ma ormai lo sapevano tutti, avevo comprato la candelina con il ‘6’”.

Il comico e la Canto si sono conosciuti nel 2014 e sposati nel 2022: hanno due figli, Martina e Niccolò, 9 e 4 anni. La 43enne, attrice e conduttrice, è entrata nella vita del popolare artista subito dopo la morte del papà

Quando gli si domanda in cosa lo abbia cambiato la donna che ama e che ha accanto, Enrico rivela con immancabile ironia e tanta tenerezza: “A parte che mi sta cambiando ancora i connotati e il modo di vestire, ha cambiato anche il mio atteggiamento nei confronti della vita. Non riesco a immaginarmi senza la famiglia, non avrebbe senso nemmeno continuare a girare l'Italia in lungo e in largo con i miei spettacoli”.