Enrico Mentana parla dell’amore con Francesca Fagnani: ''Ecco come ci siamo conosciuti''

Il noto giornalista ha spiegato a ‘Il Corriere della Sera’ com’è nata la relazione con la collega

Il 68enne direttore del Tg La7 fu molto colpito dalla Fagnani durante il loro primo incontro

Enrico Mentana, di solito abbottonatissimo quando si tratta della sua vita privata, stavolta ha parlato con ‘Il Corriere della Sera’ anche dei suoi sentimenti. E in particolare ha svelato com’è nata la relazione con Francesca Fagnani, oggi una delle conduttrici Rai più in vista, al timone del programma ‘Belve’, arrivato in prima serata su Rai2.

Enrico Mentana, 68 anni, insieme alla compagna Francesca Fagnani, 44

Quando gli è stato chiesto delle sue avventure amorose, Mentana ha risposto: “Ho avuto una vita sentimentale da laico. E ho avuto Stefano dalla prima compagna, Alice dalla seconda, Giulio e Vittoria dalla mia ex moglie”. Al 68enne è stato poi chiesto se abbia più lasciato o se sia stato lasciato. Ha replicato: “Era finita. Ma sono sempre stati amori decennali. Compreso quello in corso”.

Poi il noto volto tv ha rivelato com’è nato l’amore con la collega 44enne e cosa lo colpì di lei. “Venne a intervistarmi per una rivista d’arte. Mi incuriosì, e non solo per la bellezza. Era determinata, non arrivista. Una secchiona capace di studiare due notti di fila per far bene una cosa”, ha affermato.