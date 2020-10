Da quando è finito il suo matrimonio con Marica Pellegrinelli, Eros Ramazzotti conduce una vita da papà single. I suoi due figli più piccoli, ovvero Rafaela Maria, che oggi ha 9 anni, e Gabrio Tullio, che ne ha 5, sono al centro della sua quotidianità e lui se ne prende cura con grande attenzione. Eccolo paparazzato qualche giorno fa mentre va a prendere la bambina a scuola. Occhiali da sole e cappello da baseball per non farsi riconoscere (ma ovviamente l’occhio del paparazzo non è stato ingannato), il cantante è apparso molto casual mentre tiene per mano la sua piccola, nata come Gabrio dal matrimonio con Marica (32 anni).

L’addio alla modella bergamasca è arrivato nell’estate del 2019 come un fulmine a cielo sereno. Da allora sono stati attribuiti tanti flirt ad Eros, che ha anche un’altra figlia, Aurora (oggi 23enne), nata dal precedente matrimonio con Michelle Hunziker. Lui, 56 anni, però non ha mai confermato nessuna delle storie e si arrabbia ogni volta che finisce sui giornali paparazzato in dolce compagnia.

“Ogni due settimane mi attribuiscono un nuovo flirt. Mia figlia legge, viaggia molto in internet, capita che legga una cosa così e mi venga a fare domande. E cosa gli dico?”, ha fatto sapere qualche tempo fa.

“Se non posso mettere piede fuori casa che mi fanno le foto e mi attribuiscono una nuova fiamma, non si può far niente, non c’è rimedio. Quando una società funziona così, cosa puoi fare. Se cambierò numero di telefono, vuol dire che avrò incontrato la donna giusta. Se fossi da solo, se non avessi i figli, me ne fregherebbe poco. E’ pubblicità. Ma ci sono i miei figli, è diverso. Io non posso avere un’amica”, ha poi aggiunto.

“Quando ho conosciuto Marica l’ho fatta conoscere ad Aurora. Ma tutte le altre storie e le cose che ho avuto prima me le sono tenute per me. E’ giusto che sia io a decidere quando dire ai miei figli chi è la mia nuova compagna”, ha quindi concluso.

Scritto da: la Redazione il 8/10/2020.