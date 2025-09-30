''Le foto mi preoccupano'': Evelina Sgarbi in tv non fa passi indietro sul padre Vittorio, anche sulle nozze del 73enne è categorica

La 25enne, ospite di Dentro la Notizia, sottolinea: “Si cerca di buttare fango su di me”

Non desidera essere lei l’amministratore di sostegno, non sente il papà da mesi

Evelina Sgarbi in tv non fa passi indietro sul padre Vittorio, per cui ha chiesto, tramite il suo legale, un amministratore di sostegno: l’udienza in aula per la questione è fissata per il prossimo 28 ottobre. Ospite di Dentro la Notizia, la 25enne commenta gli scatti in cui il 73enne è ritratto mentre è andato a votare nelle Marche. “Le foto mi preoccupano”, commenta. Anche sulle nozze del critico d’arte con Sabrina Colle è categorica.

"Queste fotografie non fanno altro che confermare quello che penso - chiarisce Evelina - Mi rattrista molto questa situazione che è diffamatoria per me, ma non fa passare bene neanche lui. Queste foto non mi sembrano molto rassicuranti, anzi. Mettono in luce il fatto che non sta bene".

La ragazza parla poi della richiesta dell’amministratore di sostegno: "Questa cosa viene fraintesa. L'amministratore di sostegno viene preso come un tutore a vita mentre io chiedo un amministratore di sostegno a favore di mio padre, qualcuno che possa amministrare le cose in un modo giusto. Non chiedo certamente di essere io ad amministrare le sue cose. Nelle condizioni in cui io l'ho visto penso che sia necessario avere delle persone competenti che possono aiutarlo a gestire le sue cose. Mi sono state fatte accuse infondate, anche da mia sorella. Si cerca di buttare fango su di me. Sono osteggiata dalle persone intorno a lui".

Quando le si chiede se abbia provato a stare accanto a Sgarbi in questi mesi, Evelina precisa: “Quando l'ho visto mi ha scioccato molto, non lo riconoscevo più. Ho provato a cercarlo, ma sono mesi e mesi che non risponde al telefono a nessuno. L'ho visto l'ultima volta molto debilitato, ma ancora in sé, a fine novembre dell'anno scorso. Poi le cose sono precipitate, io non pensavo fossero così gravi come ho scoperto quando sono andata a trovarlo”.

Parla infine del matrimonio che Vittorio ha annunciato: "Penso che in questo momento non sia in sé e che evidentemente sia condizionato anche dall'esterno. Avrà fatto le sue valutazioni”. Non si fida delle condizioni di salute di Vittorio: "Ho chiesto le cartelle cliniche ma mi sono state negate, di conseguenza voglio fare chiarezza. Saranno le persone idonee nelle sedi opportune a valutare se mio padre è in grado di gestire le sue cose nel modo giusto".