"Alza le braccia": Martina Colombari mette in imbarazzo Caterina Balivo in tv, guarda

La conduttrice 45enne esegue e mostra a tutti in diretta ‘l’ascella pezzata’

E’ scatenata. Parla di pre-menopausa, del suo essere finora molto riservata e non solo. In tv, a La Volta Buona, Martina Colombari, concorrente di Ballando con le Stelle, mette pure in leggero imbarazzo Caterina Balivo. “Alza le braccia!”, dice alla conduttrice 54enne. Desidera che sveli a tutti in diretta ‘l’ascella pezzata’…

Caterina, spronata, ridendo, non può fare altro. Il vestitino marrone chiaro sotto le ascelle, mostra evidenti macchie di sudore. L’ex Miss Italia 50enne, attenta osservatrice, vuole normalizzare la figura delle donne che davanti a uno schermo a volte possono apparire perfette, algide, intoccabili. Così non si fa alcuno scrupolo, ironizzando, a dire alla padrona di casa: “Balivo, hai le ascelle pezzate. Alza le braccia”.

Tutti sono sorpresi. Caterina stessa non se lo aspettava, ma non può sottrarsi ed esegue. “…Suda, perché è una donna e ci è permesso sudare! - sottolinea quasi urlando Martina - Alza le braccia Balivo! E sdoganiamo anche questo, il fatto che anche noi donne sudiamo”.

Il pubblico in studio applaude, come pure gli ospiti seduti accanto a Caterina. Che, però, immediatamente dopo, chiarisce: "Dobbiamo sdoganare proprio tutto?”. La trasmissione condivide sul social il video che testimonia tutto e ringrazia, sempre con grande ironia, la Colombari per l’imprevisto ‘scoop’.