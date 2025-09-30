''Mi ha cambiato la vita'': Elisa Isoardi parla per la prima volta del fidanzato, lo chef Ernesto Iaccarino, le sue parole

La conduttrice, che torna in tv con Bar Centrale, si svela sul 55enne a cui è legata da alcuni mesi

La 42enne confessa il loro primo incontro e rivela quanto sia innamorata del famoso cuoco

Finora non aveva mai voluto dire nulla del suo nuovo legame sentimentale. Elisa Isoardi sulle pagine di Confidenze parla per la prima volta del fidanzato, lo chef Ernesto Iaccarino. “Mi ha cambiato la vita", confessa la conduttrice, che torna in tv, dal 4 ottobre, al timone di Bar Centrale, format in onda il sabato pomeriggio su Rai1.

Il cuoco 55enne, titolare del rinomato ristorante Don Alfonso 1890 a Sant'Agata sui due Golfi a Sorrento, tre stelle Michelin, ha conquistato totalmente la 42enne. “Ci siamo conosciuti per caso, posso dire che è una persona eccezionale. Ci siamo incontrati e piaciuti da adulti, da persone mature, quando le cose vengono vissute più che raccontate. Abbiamo un bellissimo equilibrio e siamo innamorati”, svela Isoardi.

La presentatrice sembrava non riuscisse mai a trovare l’anima gemella. Spiega: “In questi anni ho fatto un lungo lavoro su me stessa per trovare la serenità e con la psicoterapia ci sono riuscita. E proprio quando l'ho trovata ho incontrato Ernesto, al momento giusto. La nostra è una relazione bella e pulita, sto benissimo”. Poi sul loro rapporto, chiarisce: “Ognuno ha il suo mondo lavorativo e non interferiamo, ci mancherebbe, però penso che le persone si incontrino anche perché si riconoscono nei valori, così è stato per noi”.

Elisa su di sé poi sottolinea: “Sono contenta della donna che sono diventata? Abbastanza. Devo ancora aggiustare alcuni aspetti, non conto mai fino a 10 e mi arrabbio molto. Voglio tornare in terapia, ci sono periodi della vita che vanno supportati, non basta parlare con gli amici”.