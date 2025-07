L'ex gieffina e cestista Valentina Vignali si sposa! Guarda la proposta a tema basket del fidanzato

La 34enne è stata sorpresa dal fidanzato proprio su un campo di basket

Valentina Vignali si sposa! L'ex cestista ha ricevuto la proposta di matrimonio dal suo fidanzato Fabio Stefanini, giocatore di basket. La 34enne è stata sorpresa a Roma, proprio su un campo di basket.

Proposta di nozze a Roma per Valentin Vignali

Fabio, infatti, ha scelto proprio il loro sport come tema per dare l'anello alla compagna, che non è riuscita a trattenere le lacrime. Con la complicità delle amiche della Vignali Stefanini ha organizzato una partita nel playground del Colle Oppio, il campo con vista Colosseo. Qui la 34enne ha scoperto che il pallone da basket conteneva un dono prezioso. Un momento commovente ed emozionante per la coppia che ha condiviso video e foto sui social. La futura sposa ha scritto: ''Ci siamo incontrati che eravamo due ragazzini e ci siamo amati quando eravamo ancora troppo giovani per capire davvero cosa fosse l’amore. Poi la vita ci ha portato lontani, ma non abbastanza da spegnere quello che siamo sempre stati. Quando ti ho rivisto l’anno scorso, dopo tutti quegli anni, ho sentito la stessa scintilla. Ma stavolta non avevo dubbi: eri, sei e sarai l’uomo della mia vita. E adesso che mi hai chiesto di diventare tua moglie…SÍ, LO VOGLIO. PER SEMPRE.''

Il pallone da basket conteneva l'anello

Un momento davvero emozionante

Come ha più volte raccontato l'influencer, i due avevano già avuto una storia d'amore quando erano molto giovani, per poi lasciarsi e ritrovarsi molti anni più tardi.