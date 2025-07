Belen mostra la sua maschera per le parti intime con prebiotici: ''L’ho testata a lungo''

La showgirl 40enne ha lanciato il prodotto con il suo brand Rebeya

Si tratta di una maschera per le parti intime femminili

Belen Rodriguez ha annunciato tramite i suoi social il lancio ufficiale di “Mia”, una maschera dedicata alla cura delle parti intime femminili. L’idea fa parte del progetto Rebeya, la sua linea di prodotti beauty, che da tempo stava promettendo una novità pensata per una zona spesso trascurata.

La showgirl ha spiegato che si tratta di un trattamento specifico e non paragonabile a una comune crema per il corpo. “Non è come mettere la stessa crema che uno mette sul corpo. Questa maschera è dedicata proprio alle zone intime ed è naturalmente ginecologicamente testata”, ha sottolineato.

Rodriguez, 40 anni, ha raccontato che dietro alla creazione del prodotto c’è stato uno studio accurato, con grande attenzione alla scelta degli ingredienti. “Siamo stati molto cauti con gli ingredienti che abbiamo inserito”, ha specificato.

La maschera “Mia” è formulata con probiotici, post biotici, fitocollagene e acido ialuronico. “E’ una maschera favolosa, ricca di probiotici. Sono batteri buoni che ripristinano la pelle di quella zona così delicata, di cui nessuno si occupa”, ha detto la conduttrice.

Secondo Belen, prendersi cura anche di queste parti del corpo è fondamentale e non dovrebbe essere un argomento tabù. “E’ un po’ un tabù parlare di queste cose e per me non lo è assolutamente”, ha dichiarato, sottolineando il suo desiderio di affrontare tutto con naturalezza.

Nel video in cui presenta il prodotto, ha anche suggerito i momenti più adatti all’utilizzo della maschera: dopo l’epilazione, rapporti intimi, sport o una giornata al mare. “Insomma lenisce, idrata e rimpolpa. Ve la consiglio”, ha detto.

“Io l’ho testata a lungo e mi trovo veramente bene. Non riesco a farne a meno di Mia”, ha concluso.