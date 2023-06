Bellissima ex naufraga dell'Isola dei Famosi si è sposata sulla riviera marchigiana: foto

Margot Ovani, 35 anni, si è unita in matrimonio con Massi ieri, 14 giugno

Cerimonia civile e poi festa all’aperto: la sposa in completo pantaloni bianco e top

Margot Ovani, bellissima ex naufraga dell’Isola dei Famosi 2015, si è unita in matrimonio con il fidanzato Massi. Si è sposata ieri, 14 giugno, sulla riviera adriatica. Ha scelto la Baia di Vallugola, insenatura naturale tra i promontori di Gabicce e Casteldimezzo, nel Comune di Gabicce Mare, in Provincia di Pesaro/Urbino, per il sì.

Bellissima ex naufraga dell'Isola dei Famosi si è sposata sulla riviera marchigiana

Margot ha voluto una cerimonia informale: rito civile e poi festa con tanti amici e parenti in uno stabilimento balneare, all’aperto, tra brindisi, balli e risate. La 35enne ha indossato un completo bianco pantaloni e sotto un top ridotto a fascia. Total white anche per lo sposo. In mano un bouquet di margherite.

Margot Ovani, 35 anni, si è unita in matrimonio con Massi ieri, 14 giugno

Sul social la Ovani condivide molti scatti e video dei fiori d’arancio. “14.06.23 Per sempre”, scrive postando una foto in cui si vede la sua mano tenere quella del suo Massi: entrambi portano la fede all’anulare. “Che non potrà finire mai”, sottolinea ancora a commento di scatti che la immortalano col marito al taglio della torta.

Cerimonia civile e poi festa all’aperto: la sposa in completo pantaloni bianco e top

Margot ha partecipato all’Isola per pochi minuti. Al televoto gli italiani le preferirono la sensualissima Cristina Buccino, che diventò a tutti gli effetti poi una concorrente del reality.

Gli sposi al taglio della torta

In passato al Corriere Adriatico di lei aveva raccontato: “Non sono una di quelle che mangia e rimane magra, non so se sia possibile farlo. Sono stata anoressica dai 18 ai 22-23 anni e ho superato la malattia con le terapie di gruppo per i disturbi alimentari, ho visto tante persone e cose pesanti che mi hanno fatto capire che ne dovevo uscire il prima possibile. E che bisogna farlo da soli. Molte ragazze mi hanno scritto e, appena potrò, andrò a trovarle negli istituti. Io avrei pagato per qualcuno con cui confrontarmi”. E’ figlia di Corinne, ex modella francese ed Edoardo, ex giocatore di basket che giocò nella Scavolini.