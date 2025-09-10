''Sei inarrivabile, hai rapito per sempre il mio cuore'': Fabrizio Corona porta la compagna Sara Barbieri nella città più romantica del mondo per l'anniversario, la dedica

Il 51enne celebra i 4 anni trascorsi con accanto la modella 25enne da cui ha avuto Thiago

I due sono volati a Parigi insieme al bimbo nato il 21 dicembre 2024

Prima sono arrivate le Storie da Parigi. Poi un reel in cui è, come ormai spessissimo accade, in coppia con lei. Fabrizio Corona porta la compagna Sara Barbieri nella città più romantica del mondo per l’anniversario. Sul social il 51enne fa una dedica appassionata alla modella 25enne da cui ha avuto il suo secondo figlio, Thiago. Il bimbo è nato il 21 dicembre 2024. “Sei inarrivabile, hai rapito per sempre il mio cuore”, scrive l’ex re dei paparazzi.

''Sei inarrivabile, hai rapito per sempre il mio cuore'': Fabrizio Corona porta la compagna Sara Barbieri nella città più romantica del mondo per l'anniversario

Sara gli ha dato stabilità sentimentale. Lo ha rasserenato, dopo anni bui in cui Fabrizio pareva senza pace. Corona sottolinea tutto il sentimento che prova con queste parole: “Quattro anni insieme, un bambino di 8 mesi e 15 kg, è te, la mia Saretta, unica, inarrivabile, inconfondibile, che ha rapito per sempre il mio cuore”.

La Barbieri, profondamente legata all’uomo, nonostante la grande differenza d’età, commenta: “Chi l’avrebbe mai detto…ma solo noi sappiamo quanto ci abbiamo creduto dal primo momento, sei il mio cuore metà te e metà lui”. ‘Lui’ è il piccolo che hanno messo al mondo ed è volato insieme a loro nella capitale della Francia.

Il 51enne celebra i 4 anni trascorsi con accanto la modella 25enne da cui ha avuto Thiago

Fabrizio non ha mai nascosto la passione per Sara. A giugno 2022 aveva svelato: “Questa che ho con lei è sicuramente una delle storie più belle che ho mai vissuto nella mia vita. Ho progetti seri con Sara. Farei anche un figlio”.

A gennaio 2025, immediatamente dopo la nascita del secondogenito, sempre su Chi,l’imprenditore aveva precisato: “Mi sa che ci siamo raddrizzati tutti e due. L'arrivo di questo bambino ha riallineato i pianeti. Magari fra un anno ci sposiamo, ma io voglio fare una previsione sulla nostra storia, faremo il secondo figlio, ma staremo insieme altri quattro o cinque anni, poi ci lasceremo. Per me lei sarà sempre il mio grande amore, ci vorremo comunque sempre bene e da vecchio, quando sarò in punto di morte, al mio capezzale ci sarà lei”. La Barbieri, intervenendo, aveva ironizzato: “Fa sempre il drammatico!”.

I due sono volati a Parigi insieme al bimbo nato il 21 dicembre 2024

Padre anche di Carlos Maria, 23 anni, avuto dall’ex moglie Nina Moric, Corona aveva anche fatto sapere di desiderare anche un terzo bebè: “Non rinuncio all’idea di avere una bambina, è il mio sogno. Vorrei avere un altro bambino, vediamo come andrà, intanto ci godiamo questo figlio…”. Magari presto i due metteranno in moto nuovamente i lavori per la cicogna, chissà.