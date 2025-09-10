Eredità Pippo Baudo, alla segretaria Dina quasi lo stesso lascito dei due figli, ecco i dettagli

Ieri, 9 settembre, c’è stata la lettura del testamento del famosissimo conduttore tv

A Bracciano presenti i due figli Tiziana e Alessandro e la sua storica assistente, la sua ombra

E’ una cifra da capogiro quella che riguarda l’eredità di Pippo Baudo, si parlerebbe di oltre 10 milioni di euro. Ieri, 9 settembre, c’è stata la lettura del testamento del famosissimo conduttore tv, scomparso il 16 agosto scorso a 89 anni. Da quanto emerge sul Corriere della Sera, alla segretaria Dina andrebbe quasi lo stesso lascito dei due figli.

Eredità Pippo Baudo, alla segretaria Dina quasi lo stesso lascito dei due figli

A Bracciano il notaio ha letto le ultime volontà del presentatore: presenti i due figli Tiziana e Alessandro, 55 e 63 anni, e la sua storica assistente, la sua ombra, Dina Minna. La donna era quella che gestiva gli impegni di Baudo, filtrava le telefonate, lo accompagnava ovunque e, negli ultimi, anni lo seguiva nell’assunzione dei farmaci, necessari per le sue patologie. La Minna gli è stata accanto fino alla fine, ha organizzato le esequie, dalla camera ardente al funerale a Militello. “Ho perso un padre”, aveva commentato dopo la morte di Pippo.

“Le volontà di Baudo sono state rese note dopo l'apertura del testamento, ieri a Bracciano nello studio del notaio Renato Carraffa. Una procedura durata circa due ore, alla quale erano presenti i due figli del presentatore e la sua segretaria”, scrive il quotidiano.

Sull’ammontare dell’eredità aggiunge: “Non si conosce la cifra esatta dell'eredità Baudo ma si calcola dovrebbe aggirarsi intorno ai 10 milioni di euro, tra compensi percepiti, poi bisogna considerare gli altri contratti televisivi, i diritti d'immagine, i guadagnati dalle campagne pubblicitarie, le attività imprenditoriali e infine le proprietà: a Fiano Romano, a Noto, a Siracusa e cinque case a Roma, per un valore di mercato circa 5 milioni”.

Stando a indiscrezioni Dina è erede di una cifra “quasi al pari con Alessandro e Tiziana”. Parrebbe che Baudo “abbia predisposto delle donazioni e destinato parte della sua eredità a opere benefiche”.