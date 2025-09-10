Raoul Bova torna sul set dopo lo scandalo estivo, c'è anche il figlio Francesco, che debutta davanti alle telecamere proprio in Don Matteo

L’attore 54enne sorpreso da Chi durante una pausa insieme al 24enne vestito da infermiere

Il ragazzo, di professione dj, al momento è solo una comparsa nella famosa serie tv

Ricomincia dalla famiglia, come ha chiarito nell’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. Raoul Bova torna sul set dopo lo scandalo estivo. Con l’attore c’è anche il figlio Francesco, che debutta davanti alle telecamere proprio in Don Matteo. Il 54enne è stato sorpreso da Chi a Roma durante una pausa insieme al 24enne vestito da infermiere. Il secondogenito che l’artista ha avuto dall’ex moglie Chiara Giordano (dal loro legame è nato pure Alessandro Leon, 25 anni), di professione dj, al momento è solo una comparsa nella famosissima serie tv Rai.

Le riprese esterne di Don Matteo si svolgono a Spoleto, molte di quelle interne, invece, sono a Roma. Raoul è stato fotografato col suo ragazzo proprio nella Capitale. Il settimanale mostra anche scatti dell’ex compagna 37enne Rocìo Munoz Morales, impegnata a fare acquisti in cartoleria, sempre nella Città Eterna, con le piccole Luna e Alma, 9 e 6 anni, le due bimbe fortemente desiderate con Bova.

Raoul ora sta bene, così ha assicurato. “Non è stato sicuramente bello vedere la propria vita privata sbattuta su tutti i social, soprattutto perché ha provocato non soltanto il mio dolore, come potrà immaginare, e questo lo trovo imperdonabile”, ha detto a proposito dello scandalo che l’ha coinvolto.

Poi sui quattro figli Bova a chiarito: “Esistono libretti di istruzioni per qualsiasi cosa, ma non per fare i genitori. Cerco comunque di essere un padre presente, stare sempre in ascolto e fare del mio meglio. Con Ale e Franci ora ho un rapporto paritario, più adulto e di dialogo. Con Luna e Alma cerco di capire le loro esigenze, a volte solo guardandole. Sono piccole ed è necessario prestare più attenzione, osservare i loro comportamenti. I miei quattro figli hanno età e caratteri diversi e io cerco di fare ogni giorno del mio meglio”.

Il settimanale mostra anche scatti dell’ex compagna 37enne Rocìo Munoz Morales, impegnata a fare acquisti in cartoleria, sempre nella Città Eterna, con le piccole Luna e Alma, 9 e 6 anni, anche loro figlie di Bova

Francesco nel 2024 ha conseguito il prestigioso titolo al Catalyst - Institute for creative Arts and Technology di Berlino. E’ un mago con la musica elettronica, ma forse ha deciso pure di lanciarsi nel mondo della recitazione.