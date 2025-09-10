Raoul Bova torna sul set dopo lo scandalo estivo, c'è anche il figlio Francesco, che debutta davanti alle telecamere proprio in Don Matteo

- L’attore 54enne sorpreso da Chi durante una pausa insieme al 24enne vestito da infermiere
- Il ragazzo, di professione dj, al momento è solo una comparsa nella famosa serie tv
Ricomincia dalla famiglia, come ha chiarito nell’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. Raoul Bova torna sul set dopo lo scandalo estivo. Con l’attore c’è anche il figlio Francesco, che debutta davanti alle telecamere proprio in Don Matteo. Il 54enne è stato sorpreso da Chi a Roma durante una pausa insieme al 24enne vestito da infermiere. Il secondogenito che l’artista ha avuto dall’ex moglie Chiara Giordano (dal loro legame è nato pure Alessandro Leon, 25 anni), di professione dj, al momento è solo una comparsa nella famosissima serie tv Rai.
Le riprese esterne di Don Matteo si svolgono a Spoleto, molte di quelle interne, invece, sono a Roma. Raoul è stato fotografato col suo ragazzo proprio nella Capitale. Il settimanale mostra anche scatti dell’ex compagna 37enne Rocìo Munoz Morales, impegnata a fare acquisti in cartoleria, sempre nella Città Eterna, con le piccole Luna e Alma, 9 e 6 anni, le due bimbe fortemente desiderate con Bova.
Raoul ora sta bene, così ha assicurato. “Non è stato sicuramente bello vedere la propria vita privata sbattuta su tutti i social, soprattutto perché ha provocato non soltanto il mio dolore, come potrà immaginare, e questo lo trovo imperdonabile”, ha detto a proposito dello scandalo che l’ha coinvolto.
Poi sui quattro figli Bova a chiarito: “Esistono libretti di istruzioni per qualsiasi cosa, ma non per fare i genitori. Cerco comunque di essere un padre presente, stare sempre in ascolto e fare del mio meglio. Con Ale e Franci ora ho un rapporto paritario, più adulto e di dialogo. Con Luna e Alma cerco di capire le loro esigenze, a volte solo guardandole. Sono piccole ed è necessario prestare più attenzione, osservare i loro comportamenti. I miei quattro figli hanno età e caratteri diversi e io cerco di fare ogni giorno del mio meglio”.
Francesco nel 2024 ha conseguito il prestigioso titolo al Catalyst - Institute for creative Arts and Technology di Berlino. E’ un mago con la musica elettronica, ma forse ha deciso pure di lanciarsi nel mondo della recitazione.