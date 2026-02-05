Federica Nargi festeggia il compleanno a mezzanotte, sulla torta due 18: per lei è arrivata la ''doppia maggiore età'', foto

L’ex velina ha compiuto 36 anni oggi, 5 febbraio

Ha festeggiato con alcuni amici mercoledì sera, a mezzanotte l’arrivo della torta

Sul dolce però due set di candeline a forma di “18”: è la “doppia maggiore età”

Federica Nargi ha festeggiato la “doppia maggiore età”, ovvero 36 anni.

L’ex velina ha compiuto gli anni oggi, giovedì 5 febbraio, ma alcuni cari amici l’hanno festeggiata ieri sera in un ristorante di Milano.

A mezzanotte all'Angolo di Casa è arrivata la torta e, a sorpresa, invece che il numero 36, le candeline segnavano due volte i 18. Un’addizione scherzosa per bloccare, almeno sulla panna, il tempo che corre.

Federica Nargi è diventata "doppiamente maggiorenne": sulla torta di compleanno per i 36 ci sono due set di candeline a forma di 18

La mora romana ha soffiato sul dolce con panna e lamponi, ringraziato i convitati e sfoggiato il suo sorriso smagliante di sempre.

Mamma di due bambine, Sofia, 9 anni, e Beatrice, 6, da tempo ha trovato la stabilità sentimentale nella relazione con il compagno Alessandro Matri, ex calciatore 41enne.

Il momento della torta all'Angolo di Casa

I due sono insieme dal 2009, ma al momento non hanno ritenuto necessario sposarsi. Stanno bene così.

Lei ha anche recentemente spiegato al settimanale “F” che la loro non è la famiglia del “Mulino Bianco”, nonostante dall’esterno a qualcuno possano sembrare perfetti.

Federica soffia sulle candeline

Una relazione così duratura si costruisce giorno per giorno con impegno e sacrifici.

“Nell’amore ci vuole tanta buona volontà. I momenti di crisi li passano tutti, e anche noi ne abbiamo avuti. Niente di grave, eh”, ha fatto sapere.

“Quando mi dicono: ‘Ah, che bello, siete come la famiglia del Mulino Bianco’, io sorrido. La famiglia del Mulino Bianco non esiste. I problemi si affrontano e si superano”, ha aggiunto.

“Ci sono stati momenti in cui ero io ad aver bisogno di sostegno, in altri era Alessandro. Siamo stati lontani: io a Milano e lui, come succede ai calciatori, cambiava continuamente città: Cagliari, Torino, Genova”, ha continuato.