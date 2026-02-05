Perché la futura moglie di Damiano David ha l’ansia da telefono: Dove Cameron racconta lo shock della morte del padre

La cantante e attrice 30enne ha spiegato perché ha un’ansia legata alle telefonate

Futura sposa del cantante italiano Damiano David, Dove ha subito uno shock a soli 15 anni

Dove Cameron ha raccontato di soffrire di una forte ansia legata alle telefonate dopo aver saputo della morte del padre proprio tramite una chiamata. La cantante trentenne ne ha parlato durante la puntata di mercoledì 4 febbraio del podcast Call Her Daddy di Alex Cooper, ricordando uno dei momenti più dolorosi della sua vita.

La star americana, che è legata al cantante italiano Damiano David – ex leader dei Maneskin – con cui dovrebbe convolare presto a nozze, ha spiegato di aver ricevuto la notizia che il padre era morto togliendosi la vita pochi mesi dopo che le aveva fatto visita a Los Angeles, quando lei aveva solo 15 anni. Quel giorno un’amica di famiglia le aveva scritto per chiederle se la madre fosse in casa.

Dove Cameron, 30 anni, ha spiegato a cosa è dovuta la sua "forte ansia da telefono"

Poiché la madre non c’era, la donna le aveva detto che il genitore avrebbe dovuto contattare un parente appena possibile. “L’ho capito subito”, ha raccontato l’ex star Disney. “Non so dirti perché lo sapessi. Ma non era un’interazione normale. Non aveva motivo di parlare con me”.

Quando la madre è rientrata, ha telefonato a un familiare che ha comunicato loro che il padre Phil “non era più tra noi”. Cameron ha ricordato di aver avuto un attacco di panico: “Ho avuto un attacco di panico perché è la sensazione più fuori controllo che si possa provare”.

Damiano ha regalato l'anello di fidanzamento a Dove: sono ufficialmente "engaged", ovvero presto dovrebbero arrivare le nozze

“Tra l’altro tutte e tre le perdite più grandi della mia vita sono arrivate tramite una telefonata, che immagino sia piuttosto comune… Ma credo di avere una forte ansia da telefono proprio per cose del genere”, ha aggiunto.

Ripensando alla reazione di quel momento, ha detto: “Sono corsa fuori dalla stanza”. “Non riuscivo a respirare”, ha continuato.

“Sei in modalità lotta, fuga o paralisi”, ha spiegato. “Senti come se stessi per vomitare l’anima - non so come altro descriverlo”.