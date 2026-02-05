Cosa ci fanno Chiara Ferragni, Giulia De Lellis e Helen Prestes insieme in Svizzera? Ecco a quale evento hanno preso parte

- L'imprenditrice di Cremona è diventata la testimonial di un noto brand
- Insieme alla sorella Valentina e ad altre influencer è arrivata a Gstaad
Chiara Ferragni è in Svizzera insieme alla sorella Valentina Ferragni. La 38enne dopo essere diventata il volto del noto marchio Guess non poteva mancare al grande evento organizzato dal brand a Gstaad. Eccola sulle vette insieme ad altre influencer famose.
Ad ammirare la passerella organizzata ad alta quota non c'erano solo le sorelle Ferragni, ma anche volti noti dei social e della tv. Ecco infatti Chiara e Valentina sorridere insieme a Giulia De Lellis e all'ex gieffina Helena Prestes. La compagna di Tony Effe ha portato in Svizzera la piccola Priscilla e tra una sfilata e una cena si dedica alla bambina. Tutte insieme posano per i social entusiaste della location e delle novità mostrate dal brand.
Per la Ferragni si tratta di un ritorno al suo lavoro di testimonial dopo il pandoro-gate, una seconda occasione che non vuole sprecare.