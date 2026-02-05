Cosa ci fanno Chiara Ferragni, Giulia De Lellis e Helen Prestes insieme in Svizzera? Ecco a quale evento hanno preso parte

L'imprenditrice di Cremona è diventata la testimonial di un noto brand

Insieme alla sorella Valentina e ad altre influencer è arrivata a Gstaad

Chiara Ferragni è in Svizzera insieme alla sorella Valentina Ferragni. La 38enne dopo essere diventata il volto del noto marchio Guess non poteva mancare al grande evento organizzato dal brand a Gstaad. Eccola sulle vette insieme ad altre influencer famose.

Le sorelle Ferragni con Giulia De Lellis e Helena Prestes in Svizzera

Ad ammirare la passerella organizzata ad alta quota non c'erano solo le sorelle Ferragni, ma anche volti noti dei social e della tv. Ecco infatti Chiara e Valentina sorridere insieme a Giulia De Lellis e all'ex gieffina Helena Prestes. La compagna di Tony Effe ha portato in Svizzera la piccola Priscilla e tra una sfilata e una cena si dedica alla bambina. Tutte insieme posano per i social entusiaste della location e delle novità mostrate dal brand.

Chiara è la testimonial del brand

Valentina Ferragni ed Helena Prestes

Giulia De Lellis ha portato la sua piccola Priscilla

Per la Ferragni si tratta di un ritorno al suo lavoro di testimonial dopo il pandoro-gate, una seconda occasione che non vuole sprecare.