Lino Banfi in sedia a rotelle si vergogna quando è in pubblico: guarda

L'attore 89enne non perde mai l'ironia e la figlia lo prende in giro

In giro con Rosanna prova a mimetizzarsi quando è sulla sedia a rotelle

Lino Banfi si vergogna della sedia a rotelle. Il celebre attore 89enne mentre viene scorazzato in giro dalla figlia Rosanna prova a mimetizzarsi per non farsi riconoscere in pubblico.

Lino Banfi in ascensore in sedia a rotelle

La figlia Rosanna condivide il video

A condividere le immagini è proprio Rosanna Banfi che lo riprende mentre si nasconde con il cappuccio: ''Sei in incognito? ti vergogni a farti vedere che vai sulla sedia perché sei pigro? '' chiede al papà che risponde: ''Si sulla sedia sì, dovrei fare un salto, ma...''. ''Sei pigro''- conclude Rosanna - ''stai bene, ma sei pigro''. L'ironia dell'attore pugliese non perde colpi, era stato proprio lui anni fa a rivelare per la prima volta di essere finito sulla sedia a rotelle.

L'attore cerca di mimetizzarsi

Una caduta gli aveva danneggiato il menisco e da quel momento, complice anche l'età aveva usato la sedia sempre più spesso.