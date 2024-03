La 35enne con la neonata, i suoi genitori Cinzia e Roberto e gli amatissimi cani al Lido di Jesolo

Condivide foto e video, rivolgendosi alla piccola scrive: “Lo senti il mare?”

Federica Pellegrini desidera che anche la piccola messa al mondo lo scorso 3 gennaio a Verona abbia, come lei, l’elemento acqua nella sua vita. L’ex campionessa di nuoto, così, porta la figlia Matilde di 2 mesi per la prima volta a vedere il mare. Va al Lido di Jesolo insieme alla neonata, rigorosamente in carrozzina, e i suoi genitori, Cinzia e Roberto, nonni felici. Con la 35enne anche gli amatissimi cani, i bulldog francesi a cui sono tutti molto affezionati.

Federica Pellegrini porta la figlia Matilde di 2 mesi per la prima volta a vedere il mare: le tenere immagini

La Divina spinge la carrozzina in riva al mare. Posta tenere immagini, foto che raccontano la sua giornata diversa. Rivolgendosi alla bimba avuta dal marito Matteo Giunta, nel post che accompagna gli scatti, scrive: “Lo senti il mare?”. Vuole che Matilde impari ad ascoltarlo e ad amarlo quanto lei.

La 35enne con la neonata, i suoi genitori Cinzia e Roberto al Lido di Jesolo

La Laguna Nord di Venezia, con le barene, la sabbia finissima, anche in inverno è bella, forse un po’ più malinconica. Federica, con indosso un piumino che arriva appena sopra il ginocchio e sotto pantaloni casual e sneakers, si diverte. Anche solo respirare l’aria ricca di iodio è un toccasana per la figlia.

In questi primi tempi da mamma fatica un po’, ma ogni sforzo è giustificato dal sentimento appagante che ha per la neonata. Matilde l’allatta al seno a richiesta. Ai follower ha rivelato: “Per fortuna lei è stata bravissima da subito… Comunque è tosta, più che altro perché devi essere tutta la giornata a sua completa disposizione… Non è sempre facile”.