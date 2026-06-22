Federica Pellegrini si gode il primo mare da mamma bis con Rachele, la secondogenita di due mesi e mezzo, e Matilde, 2 anni, foto

In spiaggia a darle una mano c’è l’onnipresente mamma Cinzia, la nonna delle bambine

“Passare da uno a due figli è un salto quantico”, confessa la 37enne a Novella 2000

Federica Pellegrini si gode l’inizio estate con le figlie. Per lei si tratta del primo mare da mamma bis con Rachele, la secondogenita di due mesi e mezzo, e Matilde, 2 anni, nate dall'amore con Matteo Giunta. Sul social la sportiva condivide alcune foto della giornata in spiaggia. A darle una mano c’è l’onnipresente mamma Cinzia, la nonna delle bambine.

Federica Pellegrini si gode il primo mare da mamma bis con Rachele, la secondogenita di due mesi e mezzo, e Matilde, 2 anni

La 37enne trova un po’ di relax, nonostante l’impegno da genitore. A Novella 2000 confessa: “Passare da uno a due figli è un salto quantico. Le ore di sonno sono praticamente azzerate e le giornate volano in un vortice di poppate, cambi e incastri millimetrici”. La vita però “è bellissima”: “Diventare mamma bis ti toglie ulteriori energie, ma raddoppia anche la capacità di amare”.

In spiaggia a darle una mano c’è l’onnipresente mamma Cinzia, la nonna delle bambine

Il marito, quando sono in casa, l’aiuta. “Esattamente come quando lavoravamo in piscina - spiega al giornale la Divina - Si fa quello che c'è da fare. Se io sono impegnata con l'allattamento o con Rachele, Matteo si lancia al 100 per cento su Matilde, sul gioco e sulla gestione della casa. Avere un partner che condivide totalmente il carico della quotidianità senza considerarlo un ‘aiuto alla mamma’, ma un dovere naturale di un padre, fa tutta la differenza del mondo”.

“Passare da uno a due figli è un salto quantico”, confessa la 37enne a Novella 2000

In questo momento il tempo vuoto è un vero “lusso”, rimane, però, placidamente nel suo ruolo desiderato di madre e sta bene. Federica ammette: “So che è una fase anche questa, le ragazze cresceranno e diventeranno indipendenti, magari fra qualche anno avrò nostalgia di questi momenti”.