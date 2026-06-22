L’attrice 31enne e Briga, 37 anni, ex Amici, il 25 marzo scorso sono diventati genitori di Allegra

Il post social raccoglie molti ‘like’, ma non mancano le critiche di alcuni che sottolineano quanto sia ‘magra’

Arianna Montefiori sul social mostra la pancia post parto a quasi tre mesi dalla nascita della figlia. L’attrice 31enne e Briga, 37 anni, rapper scoperto dalla scuola di Amici, il 25 marzo scorso sono diventati genitori della piccola Allegra. “Dobbiamo essere gentili col nostro corpo”, scrive.

''Dobbiamo essere gentili col nostro corpo'': Arianna Montefiori mostra la pancia post parto a quasi tre mesi dalla nascita della figlia

In un reel Arianna si fa vedere in due pezzi, sia in posizione frontale che di lato. “Quasi tre mesi post parto… Normalizziamo un corpo che ha appena dato alla luce una nuova vita”, sottolinea. A corredo delle immagini aggiunge: “Il post parto è un momento delicato… Dobbiamo essere gentili con il nostro corpo”.

Il post raccoglie moltissimi ‘like’, ma non mancano le critiche di alcuni. C’è chi le fa notare che è in forma e assolutamente “magra”. "I corpi 'normali' post parto sono altri - le precisa una follower - Il tuo è perfetto. Così rischi solo di far stare male chi, dopo anni, ancora non è riuscita a recuperare!”.

L’attrice 31enne e Briga, 37 anni, ex Amici, il 25 marzo scorso sono diventati genitori di Allegra. Il post social raccoglie molti ‘like’, ma non mancano le critiche di alcuni che sottolineano quanto sia ‘magra’

La Montefiori non perde la pazienza, ma replica: “Se sono magra non vuol dire che non possa sensibilizzare su un argomento come il fisico post parto... questo non è il corpo mio..quello che mi rappresenta! Ma avendo partorito è normale che adesso sia così e che io debba accettarlo e dargli il tempo giusto per riprendersi. Se volete vedere sempre il marcio, mi dispiace. Ognuno ha un rapporto diverso con il proprio corpo io ho il mio...e non posso essere penalizzata solo perché sono ‘magra’”.

L’artista torna a sorridere e non ha paura di apparire fragile. Dopo la nascita della bimba, il 19 maggio, ha pianto la morte del padre, il noto attore e sceneggiatore Luigi Montefiori, conosciuto con lo pseudonimo di George Eastman, scomparso all’età di 83 anni.