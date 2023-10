''Credo che la madre di mia figlia abbia sempre saputo che fossi gay'': la rivelazione di Federico Fashion Style a 'Belve'

L’hair stylist dei vip si mette a nudo nel programma di Francesca Fagnani e parla dell'ex

Federico Fashion Style si accomoda nel salotto di Belve. Ospite della puntata che andrà in onda stasera, martedì 10 ottobre, racconta il suo passato, la sua professione, che l’ha portato alla ribalta come hair stylist di tante vip, e il privato. A Francesca Fagnani fa una rivelazione quasi inaspettata. “Credo che la madre di mia figlia abbia sempre saputo che fossi gay”, sottolinea il 34enne. Parla di Letizia Porcu, sua coetanea, da cui nel 2017 grazie alla fecondazione assistita ha avuto Sophie Maelle.

Il coming out, arrivato dopo anni di gossip sul suo vero orientamento sessuale, gli ha regalato libertà. Federico Lauri, questo il suo nome all’anagrafe, non deve più nascondere nulla di sé, o quasi. La separazione da Letizia è stata ed è complicata. Nonostante non fossero sposati, i due si sono rivolti ai rispettivi legali per l’assegno di mantenimento dell’ex e la gestione della figlia. La Fagnani vuole saperne di più. Sulla sua omosessualità, se fosse o meno manifesta alla Porcu, il parrucchiere confessa: “Credo che lei l'abbia sempre saputo e l'abbia sempre immaginato. Non credo che se entra suo marito vestito di paillettes a casa una non si fa una domanda, forse c'è qualcosa che non quadra, qualcosa che non torna…Ma magari forse stava bene anche a lei”.

La giornalista 46enne gli domanda quando abbia capito di essere gay. “Ci si nasce, forse già da quando ero piccolo mi sentivo diverso dagli altri, perché amavo fari i capelli alle bambine mentre gli altri facevano giochi da maschi", replica Federico.

Da ragazzino ha sofferto di disturbi alimentari. Lauri racconta: “Pensavo circa 110 kg. Ero piccolo e mi nascondevo dentro di me mangiando, ero il mio unico sfogo”.

Federico parla pure della sua piccola, che non riesce a vedere quanto vorrebbe: “Non è che non la vedo, la vedo secondo me troppo poco. Per me è la mia ragione di vita quella bambina, credo che non ci sia niente più di lei. Sono un padre particolare, posso essere un padre, posso essere una madre, posso essere il suo migliore amico…sono tutto per lei, io vivo per lei”.