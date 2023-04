Federico Fashion Style pubblica una rara foto coi genitori, frecciata all’ex? ''Sorrido con persone che non mi tradiranno mai''

Il parrucchiere con la madre Angela D’Amico e il padre Roberto Lauri

Il 33enne ritrova la serenità accanto alla sua famiglia che lo sostiene da sempre

Federico Fashion Style ritrova la serenità accanto alla sua famiglia che lo sostiene da sempre. Il parrucchiere dei vip pubblica una rara foto coi genitori sul social. Si fa vedere con la madre Angela D’Amico e il padre Roberto Lauri. Nel post sembrerebbe mandare una frecciata all’ex, Letizia Porcu, madre della figlia Sophie Maelle, nata nel 2017. “Ho ricominciato a sorridere accanto a persone che non mi tradiranno mai”, scrive.

Da quando è tornato single e ha fatto coming out, Federico si è trovato a combattere una battaglia legale con la Porcu, raccontata anche via Instagram. Letizia spesso non rispetterebbe gli accordi per fargli vedere la sua bambina. Ci sarebbero anche questioni legate ai soldi e al mantenimento tra di loro. Il 33enne più di una volta si è mostrato disperato coi follower.

Nello scatto l’hair stylist è raggiante. “Era tanto che non sorridevo più - svela - ho ricominciato a farlo, ma stavolta solo con persone che non ti tradiranno mai, che non ti pugnaleranno mai alle spalle e che non ti faranno mai il doppio gioco per interessi! La mia famiglia, il mio unico rifugio. Mamma & Papà". A corredare il post l'hashtag "new life”, "nuova vita”.

Federico è attaccatissimo ai genitori. Intervistato da La Repubblica su di loro aveva detto: “Sono i miei primi fan. Inizialmente mio padre non voleva che facessi il parrucchiere, lui guida il camion con le ruspe. Il mio contrario, è sempre sporco di terra…”. La madre è l’amministratore delegato dei suoi saloni ad Anzio, Roma, Milano, Napoli e Firenze.