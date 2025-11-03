Federico Fashion Style a Le Iene mostra il risultato della sua addominoplastica: ''Mi ha cambiato la vita''

L’hairstylist delle dive, 36 anni, si è sottoposto a un intervento di chirurgia estetica

Intervistato da “Le Iene” ha mostrato una foto del “prima” e poi si è tolto la maglia

A quattro anni dall’operazione è molto soddisfatto: “Mi ha cambiato la vita”

Federico Fashion Style ha mostrato l’ottimo risultato ottenuto con la sua addominoplastica.

L’hairstylist delle dive – all’anagrafe Federico Lauri – è stato tra gli intervistati durante lo speciale dedicato alla chirurgia estetica de “Le Iene” andato in onda domenica 2 novembre su Italia1.

Il 36enne ha svelato di aver fatto l’operazione quattro anni fa. Ci pensava da molto tempo. Gli ha cambiato la vita.

Federico Fashion Style, 36 anni, a "Le Iene" mostra il risultato della sua addominoplastica fatta 4 anni fa circa

“Ho fatto un intervento di addominoplastica perché da piccolino ero un po’ cicciottello”, ha affermato. Non riusciva a modificare quella parte del suo corpo con il fitness: “Dopo tante diete e sforzi di attività fisica ero così. Poi c’era anche un’appendicite, esteticamente era proprio brutto”, ha aggiunto mostrando sul telefonino una foto di com’era prima di finire sotto ai ferri.

“Mi sentivo totalmente a disagio, non andavo al mare”, ha sottolineato. “Sono andato da un dottore che mi ha cambiato la vita”, ha proseguito.

Sul telefonino mostra una foto di com'era prima dell'operazione

A questo punto si toglie la maglietta e mostra com’è adesso la sua pancia. Gli addominali appaiono scolpiti e non c’è traccia di grasso in eccesso.

Federico si toglie la maglia per mostrare il risultato sul suo addome

“Ho fatto una lipo 4d con la definizione. Questa viene dalla mia stessa pelle, sono stati attaccati tessuti in modo da creare l’addominale”, ha affermato.

“Sono già quasi quattro anni e non ho ancora ripreso nulla. C’è una piccola cicatrice ma non si vede”, ha fatto sapere.

L'operazione sembra riuscita alla perfezione

Sul social ha poi voluto aggiungere di essersi rivolto a uno specialista rinomato. In una Story Instagram ha scritto: “Andate solo da persone valide! Io ho scelto @damianotambasco”. “Numero uno indiscusso!”.