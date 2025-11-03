''Ultima settimana prima del trasloco'': Giorgia Palmas e Filippo Magnini felicissimi nel loro nuovo attico a Milano a pochi giorni dal trasferimento

3 Novembre 2025
  • La coppia sta per spostarsi da zona Sempione a zona San Siro, sempre a Milano
  • Su Instagram si sono mostrati nella nuova casa: i lavori sono quasi ultimati
  • Tra una settimana dovrebbe esserci il trasloco e i due contengono a stento la gioia

Giorgia Palmas e Filippo Magnini tra pochi giorni si trasferiranno nella loro nuova casa.

La coppia tempo fa aveva rivelato di aver acquistato un nuovo appartamento a Milano.

Dopo aver vissuto per molto tempo in zona Sempione, a due passi dal centro, adesso i due stanno per spostarsi nel più tranquillo ed sofisticato quartiere di San Siro. Cercavano spazi verdi e pace.

Giorgia Palmas, 43 anni, e Filippo Magnini, 43, fanno visita al cantiere ormai quasi ultimato della loro nuova casa a Milano

I lavori sembrano essere quasi finiti. Un piccolo spoiler lo hanno fatto poche ore fa condividendo dei video registrati nella nuova proprietà.

Il pavimento è coperto, ci sono teli di protezione ovunque: ma tra una settimana dovrebbe esserci il trasloco

“Ci siamo, è l’ultima settimana prima del trasloco, afferma emozionata Giorgia nella clip.

L'ex velina e l'ex nuotatore sono felicissimi e sorridono

Filippo, 43 anni, appare felicissimo. Salta dalla gioia. E’ rientrato a Milano brevemente da Roma, dove in questo periodo è impegnatissimo come concorrente di “Ballando con le Stelle”.

Filippo in giro per la nuova casa: si intravede un elegante e raffinato camino in soggiorno

La ristrutturazione del nuovo nido familiare la sta seguendo principalmente Giorgia – 43enne come il marito.

Nel video si intravede quella che sembra essere una scala interna all’appartamento. Poi c’è il luminosissimo soggiorno con tanto di camino, molto elegante e raffinato.

Un altro giro per quello che sembra essere il soggiorno

Qui si trasferiranno insieme a Giorgia e Filippo – che si sono sposati nel 2021 – anche Mia, la bambina avuta dalla coppia 5 anni fa, e Sofia, la 17enne nata dalla precedente relazione dell’ex velina con l’ex calciatore Davide Bombardini.

Manca davvero poco e si aprirà un nuovo, bellissimo capitolo per la loro famiglia.

