La vita di Fedez è davvero cambiata! La prova? Ha fatto anche pace con Barbara d'Urso: il selfie che sigla la fine del conflitto

I tempi stravolgono tutti e anche le antiche acredini, col passare dei giorni, possono tramutarsi in passioni improvvise. La vita di Fedez, da single, è davvero cambiata, la prova è la pace con Barbara d’Urso. Nelle storie social del rapper arriva il selfie insieme alla 66enne che sigla, di fatto, la fine del conflitto, che parte da lontano…

Nel lontano 2015 Fedez nel videoclip del suo brano “Non c’è due senza trash”, vestiva satiricamente i panni di Carmelita. La canzone era una di quelle più divertenti: criticava la televisione e i programmi giudicati sopra le righe, facendo riferimento proprio a Barbara. Con tanto di parrucca e il vestito a pois, rossetto rosso e cartellina tra le mani, il 34enne era alla guida di Pomeriggio Trash.

In quegli anni tra Fedez e Barbara non correva buon sangue. Lui le lanciava sempre stilettate, anche troppo evidenti. Lei ogni tanto replicava addirittura in diretta tv. Era il tempo delle incomprensioni e dei veleni tra i due. Adesso, però, è tutto alle spalle.

Federico Lucia incontra la presentatrice in treno e, amabilmente, guarda il filmato in cui era travestito da d’Urso proprio insieme a Barbara. Poi si scatta un selfie con lei: tra loro solo baci e abbracci. Insieme ci ridono semplicemente su.

Lontano da Chiara Ferragni, Fedez mette in garage la sua Ferrari Roma spider nuova di zecca e prende possesso del suo nuovo appartamento in piazza Castello, 400 metri quadri, nel cuore di Milano. Per essere vicino ai figli Leone e Vittoria, 6 e 3 anni, e trovare una nuova dimensione da separato.