“Gli anni 90 ci hanno fregato con l’olio di cocco e l’olio d’oliva”

Andrea Delogu si rammarica fortemente per le scelte sbagliate fatte in passato con la beauty routine. La conduttrice mostra sul social i segni del tempo sulla pelle per non aver messo la crema solare dove andava spalmata. Non dappertutto, almeno. “Mi sono dimenticata totalmente di collo e petto”, sottolinea nel suo post.

''Mi sono dimenticata totalmente di collo e petto'': Andrea Delogu mostra i segni del tempo sulla pelle per non aver messo la crema solare

La 41enne, anche scrittrice, attrice e cantante, scrive: “Una vita a mettere la protezione 50 in faccia pensando: ‘Vedi te da grande come sarà sana la mia pelle, vedi come rallenterò le macchie’. Dimenticandomi TOTALMENTE collo e petto. Brava piccola Andrea, brava!”.

La Delogu fa vedere l’epidermide arrossata, con tante macchie dovute ai raggi dell’esposizione. “E capisco dai messaggi privati di non essere l’unica - continua - Gli anni 90 ci hanno fregate con l'olio al cocco senza protezione al mare o per le più coraggiose l'olio d'oliva! Ah e mi sono anche bruciata con l'olio bollente delle melanzane, sì perché le avevo fritte. Ovviamente”.

L'esposizione ai raggi UV senza protezione è pericolosissima. Può causare bruciature sulla pelle, che possono essere dolorose e causare arrossamento e desquamazione. Poi, da non dimenticare mai, c’è l’invecchiamento precoce. Una scarsa protezione porta alla comparsa di rughe, linee sottili e pelle flaccida. La crema solare aiuta anche a prevenire lo sviluppo di tumori cutanei, quali carcinoma squamocellulare, carcinoma basocellulare (basalioma) e melanoma. Quando si prende la tintarella è necessario essere consapevoli che, prima di esporsi, è basilare proteggersi.