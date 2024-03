''Si è scatenato l'inferno, non ce la faccio più a leggere cattiverie'': l'appello di Arianna David dopo l'intervista da Vespa

La 50enne è esausta per i commenti degli hater: “Sto veramente soffrendo”

Arianna David, ex Miss Italia 1993, si sfoga sul social e fa un appello. Dopo l’intervista a Cinque Minuti, ospite di Bruno Vespa, ha ricevuto tanti commenti negativi dai leoni da tastiera. “Si è scatenato l’inferno, non ce la faccio più a leggere cattiverie”, sottolinea la 50enne. E’ esausta.

In tv, su Rai1, Arianna ha parlato del disturbo alimentare che l’accompagna da 30 anni, l’anoressia. Ha svelato che ora pesa 46 chilogrammi e che porta la 34 da bambina. Ha anche detto che mangia un piatto di fagiolini al giorno e basta.

La David ha fatto sapere non non essersi mai rivolta a un centro specializzato per curarsi. “Diciamo che io non è che non sono mai andata a farmi curare per chissà quale motivo. Ma pure perché determinate cure hanno anche determinati costi”, ha precisato. Poi ha svelato: “In questo periodo della mia vita io sto soffrendo di anoressia nervosa, perché sono talmente nervosa che non ho mai appetito e questo mi porta a non mangiare. …E mi alleno anche in palestra, ma non vado in palestra perché devo dimagrire, non guardo le calorie del fagiolino o del gelato. Io non ho fame”.

Il primo post dell'ex miss

Queste dichiarazioni hanno evidentemente scatenato gli hater. Arianna scrive: “Non pubblicavo da mesi su Instagram. Non sono in grado di reggere tante cose. E’ stato un anno molto duro, ma non racconto i contenuti. Ho avuto una ricaduta sul mio peso e sul mio stato d’animo. Ho cercato sia da Eleonora Daniele che da Monica Setta e a Cinque Minuti di raccontarmi… Ma con l’ultima ospitata si è scatenato l’inferno. Per favore basta: non ce la faccio più a leggere cattiverie…”.

Arianna chiede rispetto

E ancora: “Sul mio essere ‘sfigata’ a vostro avviso, sul mio essere ‘rifatta’ a vostro avviso e sul fatto che nella mia vita non ho mai lavorato! BASTA per favore, ve lo chiedo ‘mondo femminile’, sto veramente soffrendo. Abbiate rispetto per ciò che sto vivendo nel mio privato e che nessuno di voi saprà mai… Sono stanca…ma prometto a chi mi vuole bene, e di certo non siete voi mondo di Instagram, che mi rialzerò sempre col sorriso”.