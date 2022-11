Una tragedia privata ha portato Fernanda Lessa a bere di nuovo alcol dopo 4 anni: ''E' successo il 5 novembre''

La 45enne a Le Iene rivela perché ha avuto una ricaduta

Fernanda Lessa a Le Iene Inside, nella puntata interamente dedicata alle dipendenze che possono distruggere l’esistenza, dopo aver raccontato la sua esperienza per sconfiggere droga e alcol, alla fine confessa come una tragedia privata l’abbia portata a bere di nuovo dopo oltre 4 anni da sobria. “E’ successo il 5 novembre”.

La brasiliana in tv prima racconta il suo percorso: “Se sono riuscita a farmi dare una mano? Per l’alcol sì, terapia, psicanalisi, meditazione, faccio yoga da quando ho 18 anni. Gruppi di sostegno? Mi piacerebbe se fossi in un altro paese. Chi mi ha aiutato a smettere? Mio marito e le mie due dottoresse che sono state con me 5 anni”.

Madre di due figlie avute da Boosta, tastierista dei Subsonica, Lua Clara, nata il 18 ottobre 2007 e Ira Marie, nata il 14 agosto 2008, sposata dal 2017 con Luca Zocchi, Fernanda spiega: “Io non ho mai nascosto i miei problemi di dipendenza alle mie figlie, loro hanno visto quanto ho sofferto per smettere, quanto sono migliorata come persona da quando ho smesso. In fondo ho creato un trauma nelle mie figlie, al punto che loro hanno il terrore dell’alcol. Non so se questo è positivo o negativo, ma…”.

Purtroppo la Lessa in un video choc inviato alla redazione de Le Iene dopo l’intervista confessa la sua ricaduta. Quasi disperata e in lacrime svela: “Il mio nome è Fernanda Lessa, ho 45 anni, sono un’alcolista, sono riuscita a stare 4 anni e 3 mesi pulita, sobria, e il 5 novembre ho avuto una ricaduta: ho perso un’amica cara, è stata una tragedia, si è tolta la vita, e di solito, quando accadono queste voce io mi chiudo nella mia stanza, però non ho potuto fare così perché avevo la festa di compleanno della mia migliore amica il giorno dopo”.

L’ex gieffina vip non si dà pace e confida: “Quando sono entrata a questa festa…io non avevo mai avuto un attacco di panico prima. Sentivo il mio polmone, era come se fosse di piombo. Mi mancava l’aria e non riuscivo a vedere quello che stava succedendo perché ero troppo impanicata per la situazione, per il dolore profondo che stavo sentendo. Come se una valanga di neve mi stesse passando sopra”.

"Mi incaz*avo tantissimo perché se stavo fissando il vuoto, arrivavano mio marito o la mia migliore amica e mi dicevano: ‘Fernanda, cos’hai?’. Questo mi faceva uscire fuori di testa. Che caz*o chiedi cos’ho! Dovevo togliere quel peso e allora ho pensato di bere - prosegue la Lessa - Sono andata al bar, ho chiesto una vodka liscia e in quel momento sentivo che stavo proprio avvelenando il mio corpo, sentivo quel bruciore, quel gusto di veleno. Però volevo farmi del male, così ho bevuto altri shot…”. Le dipendenze devono essere curate giorno per giorno: il pericolo è sempre in agguato.