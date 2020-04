Fiammetta Cicogna inventa lo svezzamento 'funzionale' per le gemelle: niente biscotti, ma indivia, menta e...

Fiammetta Cicogna inventa lo svezzamento ‘funzionale’ per le sue adorate gemelle che il 5 maggio prossimo compiranno 8 mesi. La bella attrice, conduttrice e modella 31enne, bloccata in quarantena a Ibiza con il compagno Carl Hirschmann e le piccole Gioia e Gaia, crea una dieta ad hoc per le bimbe, seguendo i consigli preziosi della nutrizionista Sara Farnetti, a cui lei stessa si è affidata da quando aveva 26 anni e che le ha cambiato la vita in fatto di alimentazione. E' uno svezzamento alternativo: niente biscotti per le bimbe. Si invece al latte vegetale, all’avena, all’indivia e alla menta.

Fiammetta Cicogna desidera che le gemelle crescano nel modo migliore, ecco il perché dello svezzamento ‘funzionale’, basato, chiaramente sulla dieta funzionale degli adulti. Le bebè sembrano non disdegnare le ricette della mamma, che fa mangiare loro carote e indivia saltate in padella con tacchino, quinoa, estratto di menta e finocchio. Un abbinamento molto strano per molte, ma che la Cicogna consiglia fermamente.

Mamma premurosa, dopo l’allattamento Fiammetta Cicogna, seguendo le regole del suo svezzamento ‘funzionale’ per colazione dà a Gioia e Gaia un frullato di banana e latte di mandorla non zuccherato.

Alle fan che le domandano informazioni sulla diete delle piccoline, Fiammetta spiega: “A loro la quinoa piace tanto, divertente al palato, leggera, contiene pochi carboidrati ed è senza glutine”. Sconsiglia il classico bibitone nel biberon latte e biscotti: “II latte con il biscotto lo sconsiglio proprio, so che è nella cultura italiana da sempre e me lo sono pappata anche io, ma a valori nutrizionali sani sta proprio a zero. Piuttosto l’aveva o la quinoa soffiata”.

La Cicogna è davvero fissata con l’alimentazione sana. Non beve latte vaccino perché è intollerante e grazie ai cibi scelti anche in gravidanza ha preso solo 11 chilogrammi. Dell’esperta, l’amica Sara Fernetti, in passato ha detto: “Ha rivoluzionato il mio modo di mangiare, per cominciare ha re-inserito nella mia alimentazione i carboidrati che non mangiavo mai, mettendo la pasta alla sera. Questo regime alimentare mi ha cambiato la vita! Avevo sempre colpi di sonno a metà giornata, adesso sto benissimo”.

E ancora: “Secondo Sara le proteine assunte alla sera appesantiscono i reni di tossine che il corpo non riesce a smaltire, che disturbano il sonno e favoriscono l’insorgenza della cellulite. Mentre un bel piatto di spaghetti, che sono i carboidrati con l’indice glicemico più basso, ripassati o saltati in padella con aglio, olio e peperoncino, oppure con le verdure o le vongole, buonissimi!, ‘addolciscono’ e fanno dormire bene”. Ora segue i suoi consigli anche per le sue gemelle.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 29/4/2020.