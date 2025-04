Elisa Visari risponde alle domande dei follower nelle sue Stories

La 23enne è al quarto mese di gravidanza, aspetta un maschietto: il 35enne al settimo cielo

Dopo l’annuncio della gravidanza, Elisa Visari si lascia ammirare col pancione nelle sue IG Stories. L’attrice, fidanzata di Andrea Damante, 35 anni, parla con i follower della gravidanza e svela la data prevista per il parto: il termine presunto è fissato per il prossimo 18 settembre, che è anche il giorno del compleanno della 23enne.

''Andrea è contentissimo, è già impazzito'': la fidanzata di Damante incinta parla della gravidanza e svela data prevista per il parto

E’ in attesa di un maschietto. Tutti vogliono sapere quando il piccolo verrà alla luce. Elisa svela: “Ho il termine il 18 settembre, che è anche il giorno del mio compleanno”. Certo, non è detto che il bebè nasca proprio quel giorno. Il nome i due non lo hanno ancora deciso: hanno una rosa di quattro o cinque preferenze, stanno ancora capendo quale scegliere. Ha scoperto di essere incinta a febbraio, anche se i due lo hanno reso noto solo a inizio aprile.

Elisa Visari risponde alle domande dei follower nelle sue Stories. La 23enne è al quarto mese di gravidanza, aspetta un maschietto: il 35enne al settimo cielo

Qualcuno le chiede se abbia già sentito il bimbo muoversi. "Non l'ho ancora sentito muoversi ma credo sia un po' prestino. In realtà, non vedo l'ora. Mi dicono intorno alla diciottesima, ventesima settimana. Quindi in realtà tra pochissimo”, fa sapere la Visari. Lei è alla 17esima settimana di gestazione, al quarto mese.

Elisa mostra il pancione di 4 mesi insieme alla sua amica, pure lei incinta

I fan domandano pure come Andrea abbia preso la dolce attesa della compagna a cui è legato dal 2020. Elisa confida: “Andrea è contentissimo. E’ già impazzito. Non vede l'ora. Poi, figuriamoci, è un maschietto quindi è già lì che pensa al calcio. Vuole fare la cameretta dell'Inter. Una cosa che fa ridere è che mi sveglia di notte per dirmi che devo bere, che devo mangiare. Se dormo a pancia in giù dice che non va bene e mi sveglia, mi dice: ‘Girati, girati che schiacci il bambino’. E’ molto apprensivo, è bravo”. La coppia ha già cominciato ad acquistare vestitini e accessori per il figlioletto.