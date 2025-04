La 37enne e il 41enne paparazzati nuovamente complici e mano nella mano

Il settimanale racconta minuto per minuto quel che è accaduto tra la fashion blogger e l’imprenditore

La crisi è rientrata, il racconto di Chi la descrive minuto per minuto e sottolinea che Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera non si sono lasciati. La foto della coppia che si tiene per mano in strada campeggia sulla cover del settimanale.

La 37enne e il 41enne sono stati fotografati all’uscita del ristorante dove hanno pranzato a Milano. Passeggiano per le vie di Brera e sorridono, segno che le ombre tra loro sono alle spalle.

La crisi, come scrive il giornale, c’è stata. I motivi del momentaneo allontanamento “pare siano legati alle solite complicazioni che la coppia deve affrontare: la mediaticità della loro storia, le riserve della famiglia di lui, la difficoltà di costruire una relazione in mezzo a tante interferenze. E stare divisi non fa altro che acuire il dolore”, sottolinea Chi.

Tutto è accaduto nell’arco di un weekend: lui l’ha trascorso a Portofino con i figli, lei in agriturismo con la sorella Francesca, i bambini e alcuni amici. La fashion blogger era, sì, triste e sconsolata, in lacrime, come svelato da alcuni rumor. Al telefono concitata, probabilmente, con Giovanni. Pensava fosse tutto finito.

Il rotocalco ammette che la famiglia dell’imprenditore sia preoccupata dall’esposizione di Chiara, ma, aggiunge, “tiene soprattutto alla felicità di un uomo che ha sempre seguito una strada retta e che si è trovato da solo, dopo il matrimonio, non per propria scelta. Vederlo felice con Chiara, rilassato, che sia nelle foto sui giornali, sui post di Instagram o nelle dimore della famiglia, dovrebbe bastare a placare ogni paura”.

Per i due le cose rimangono complicate, ma sono innamorati. Così la domenica la Ferragni ha rivisto Giovanni a pranzo con la sorella Valentina e il padre. Giovanni e l’influencer hanno avuto modo di chiarirsi guardandosi negli occhi. La tempesta è passata.: desiderano proseguire, così pare, il loro cammino insieme.