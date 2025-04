''Vivo gioia, impazienza, paura profonda'': Alessandra Amoroso, incinta di 4 mesi, si commuove in tv parlando della gravidanza

La cantante 38enne protagonista del monologo a Le Iene su Italia 1

La salentina sceglie un tubino nero con spacco: elegante e disinvolta col pancino

Mette in risalto il suo pancino con l’abito aderente nero con spacco firmato The Andamane: è il modello Vinicia. Alessandra Amoroso, incinta di 4 mesi di una bambina, fortemente voluta con il compagno 31enne Valerio Pastore, tecnico del suono, si commuove in tv parlando della gravidanza. La cantante 38enne è la protagonista del monologo de Le Iene, su Italia 1. “Vivo di gioia, impazienza, paura profonda”, confessa con gli occhi lucidi davanti alle telecamere. A settembre nascerà la sua Penny, è impaziente di poterla abbracciare.

“Da quando ho scoperto di aspettare Penelope mi sorprendo di quante emozioni diverse si possono provare nello stesso istante. La gravidanza non è quasi mai bella o brutta, facile o dura, serena o inquieta. Spesso è tutte queste cose contemporaneamente, forse la sfida è accettare questa perdita di equilibrio, l'ambivalenza, il fatto che ti stai avventurando in una terra sconosciuta”, spiega la salentina.

L’ex volto di Amici prosegue: “Così ho scelto di farmi attraversare da tutte le emozioni, quelle belle e brutte. Di sentirle vivere sul mio corpo che cambia giorno dopo giorno insieme a me. Vivo la gioia e l’impazienza, ma anche la paura profonda di non essere all'altezza. E la difficoltà di condividere la mia gioia sapendo che non tutte quelle che lo desiderano lo possono avere”.

“Vivo la felicità per ogni piccolo ostacolo superato, ogni traguardo raggiunto, e anche l’ansia - aggiunge Alessandra - Accetto le lacrime di gioia e quelle inquiete, perché mi aiutano a conoscere la persona che sto diventando”.

Poi fortemente emozionata, la Amoroso conclude: “Nel frattempo cerco di stare lontana dalle frasi fatte, dal modello illusorio di super mamma, sempre perfetta e infallibile. Quel modello non esiste, esiste la donna che sono e quella che sto diventando. La madre che sarò con tutti i miei pregi e con tutti i miei difetti”.