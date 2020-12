Il fidanzato di Belen diventa influencer: prima campagna social

Il fidanzato di Belen diventa influencer. Antonino Spinalbese è il testimonial di un brand importante nella sua prima campagna social: Diadora. Grazie al legame con l’argentina il 25enne diventa un testimonial appetibile e i marchi moda e accessori fanno già a gara per accaparrarselo, a quanto pare.

Prima si faceva largo nel mondo degli hair stylist. Lavorava da Coppola a Milano come parrucchiere e, da quel che si racconta, è stato proprio grazie alla sua professione che ha incontrato l’argentina 36enne. Colpo di fulmine e repentino cambio di rotta.

Antonino è andato in aspettativa. Si è preso una pausa e ha deciso di investire nei suoi sogni. Desidererebbe fare il fotografo ad alti livelli: si diletta a immortalare il mondo con i suoi occhi e non solo. E’ stato lui stesso a fotografare Belen per il servizio dedicato alla showgirl nell’edizione thailandese di Vogue a fine ottobre scorso.

Ora va avanti nel suo percorso personale e sfrutta la popolarità acquisita al massimo. Diventa influencer e usa, come tutti, l’hashtag #ad per pubblicizzare capi di abbigliamento firmati.

“La competizione non esiste se non con se stessi e contro i propri limiti”, scrive nel post. Le frase lo riguarda da vicino: combatte per una vita diversa, migliore, con la Rodriguez accanto, con cui convive e dalla quale sembra proprio inseparabile.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/12/2020.