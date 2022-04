La figlia e il futuro marito di Laura Pausini per la prima volta con la cantante sul red carpet: foto

Una serata speciale, Laura Pausini si gode il suo momento magico alla première del film che racconta la sua vita, “Laura Pausini - Piacere di Conoscerti”, diretto da Ivan Cotroneo, all’Auditorium Conciliazione a Roma. Per la prima volta la cantante si mette in posa davanti ai fotografi sul red carpet insieme alla figlia e al suo futuro marito. Accanto a Paolo Carta e alla piccola Paola è raggiante.

L’artista 47enne è in total black: indossa un abito a tubino lungo fino al ginocchio firmato Tom Ford, il vestito aderente è tempestato di paillettes. Porta calze velate, décolleté con il tacco a spillo, giacca over e clutch bag, il look è glamour e chic. Carta, 57 anni, è elegantissimo in completo scuro, la bambina di 9 anni è deliziosa con l’abitino lilla di Elisabetta Franchi: i tre insieme sono l’immagine della felicità.

Il film che narra la vita della Pausini uscirà in duecentoquaranta Paesi. Giovedì 7 aprile sarà in esclusiva su Prime Video. A scriverlo è stata la stessa Pausini insieme a Monica Rametta e Ivan Cotroneo, il regista. “Quando vivi una vita come la mia, che non ti aspettavi, ti senti ogni mattina di dover ringraziare tutti e non ti sembra di aver fatto abbastanza”, sottolinea Laura.

Sul social Laura Pausini racconta la sua notte mondana, trascorsa con tutta la famiglia, molti ospiti vip e tantissimi fan, vogliosi di vederla sfilare sul tappeto rosso, con alcune foto. “La première di ‘Laura Pausini - Piacere di Conoscerti’ a Roma è stata una grande festa che custodirò nella mia scatola dei ricordi per sempre. Ringrazio tutte le persone che ci sono state dall’inizio e che erano con me anche questa sera, io non vi ho dimenticato… Lo spettacolo non è ancora finito!”, scrive emozionata.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 6/4/2022.