La figlia di Heather Parisi affettuosa col padre alla sua festa di compleanno, nessuna traccia o menzione per la mamma: guarda

Il 10 marzo la compagna di Ultimo ha compiuto 25 anni e ha festeggiato con un party a tema

Alla festa romana c'era anche il papà Giovanni, assente la mamma Heather

Jacqueline Luna di Giacomo ha compiuto 25 anni e ha festeggiato alla grande a Roma con un party a tema fine anni 90 e 2000. A distanza di qualche giorno dalla festa la compagna di Ultimo ha pubblicato alcuni scatti della serata in cui compare anche il papà Giovanni Di Giacomo, noto chirurgo ortopedico.

La festeggiata con il papà

La Di Giacomo si è vestita da Britney Spears e porta le trecce, una camicetta bianca annodata e una mini leggermente svasata black. Sotto ha i calzettoni che le coprono i polpacci, proprio come nel video di 'Baby one more time'. Sulla torta c'è scritto: 'Hottest milf in town, but still a Spirit fan' ovvero 'La mamma più sexy della città, ma sempre una fan di Spirit'. Jacqueline è mezza americana, come ama definirla il compagno Ultimo, eppure la mamma Heather Parisi sembra non far parte della sua vita. Al compleanno non c'era, al contrario della mamma del cantante Anna Sanseverino che è sempre accanto a loro e al nipotino. Al party c'era anche Enea, il piccolo nato il 30 novembre scorso. Il piccolo ha un body con disegnato un Nokia 3310, anche lui a tema anni 2000.

Al party anche il figlio di Ultimo e Jacqueline Enea

La festeggiata con la suocera Anna

'Gli anni delle medie e del liceo non sono stati bellissimi, ero la tipica ragazza a cui veniva l'ansia quando scattava la campanella della ricreazione perché non sapeva sempre con chi passarla. Sabati passati a casa perché non avevo il tipico 'gruppo'. Mi sono sempre sentita un pesce fuor d'acqua tra i miei coetanei piccoli, poi però ho trovato questo'. Jaqueline a Roma ha trovato una nuova famiglia...