Belen Rodriguez mostra il suo nuovo look: ha tagliato i capelli molto più corti, guarda

L'argentina con il caschetto non si era mai vista: cambio importante per Belen

Dal parrucchiere insieme a mamma Veronica Cozzani si diverte

Belen Rodriguez ci dà un taglio e stavolta cambia look davvero. Senza avvertire e probabilmente senza pensarci troppo l'argentina sfoggia un caschetto. Con i capelli così corti non l'avevamo mai vista: addio chioma lunga e castana. La 40enne si sente diversa ed evidentemente vuole dimostrarlo a tutti.

Nuovo look per Belen Rodriguez

Eccola insieme a mamma Veronica Cozzani dal parrucchiere: 'Io taglio e lei allunga' commenta Belen. La mamma infatti sta montando delle extencions per infoltire la chioma, mentre la figlia ha optato per un nuovo look. La Rodriguez appare più giovane e sbarazzina e in molti si chiedono cosa si nasconda dietro questo cambiamento. Un nuovo amore o una nuova fase della vita. Belen ha rallentato il suo lavoro in tv, mentre si occupa sempre di più dei suoi progetti da imprenditrice come la linea beauty.

Mai vista la Rodriguez con un taglio così corto

Le donne Rodriguez a pranzo a Milano

Nella sua vita, dopo lo spavento per l'incidente di papà Gustavo, adesso c'è solo la famiglia e l'amore per i suoi bimbi Santiago e Luna Marì.