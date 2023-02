Gambe lunghissime e camminata sensuale: la figlia 18enne di Nathaly Caldonazzo si mostra con la madre sui social

Le due ballano insieme: Mia mostra il fisico perfetto da modella

La 53enne l’ha avuta da Riccardo Sangiuliano, con cui ha iniziato una relazione nel 2000, poi naufragata

Mia Sangiuliano non passa certo inosservata. Gambe lunghissime e camminata sensuale: la figlia 18enne di Nathaly Caldonazzo, classe 2004, si mostra insieme alla madre sui social e i follower della showgirl 53enne vanno in brodo di giuggiole. Le due ballano scatenate, la ragazza mostra il fisico perfetto da modella.

Mia è nata dalla relazione di Nathaly con Riccardo Sangiuliano, iniziata nel 2000 e poi naufragata. Vive a Roma con la mamma, che adora e a cui assomiglia moltissimo. Anche l’altezza è identica a quella della Caldonazzo, che con i suoi 178 centimetri per 60 chilogrammi ha conquistato da giovanissima pure passerelle importanti nella moda.

Nathaly è fiera della sua Mia. Anche al GF Vip, dove la figlia andò a trovarla un anno fa, di lei ha detto: “E’ una ragazza in gamba, sono orgogliosa di lei. Ne ha superate tante con grande forza e carattere, anche se non me lo dimostra sempre, perché essendo mamma so essere pesante. Abbiamo un legame unico”.

Pure fuori dalla Casa Nathaly ha parlato di Mia, di cui da sempre, però, protegge la privacy. “E’ una ragazza molto forte e matura, molto più di me alla sua età", spiega. "Spero di averle dato il buon esempio in campo sentimentale, avendomi vista chiudere all’istante storie tossiche. Ha visto pure che non sono mai stata con un uomo per necessità, avendo sempre lavorato, senza mai chiedere nulla a nessuno”, ha aggiunto. “Ci adoriamo, ma siamo spesso in conflitto come è ovvio che sia a questa età" -", ha poi svelato.

Nathaly è molto orgogliosa della sua ragazza

"Lei si sente già grande, io la vedo ancora come una cucciola e le sto addosso come un dobermann. Voglio sapere dove e con chi sta, dove va, la controllo quando entra. Cerco di darle fiducia per responsabilizzarla e ogni volta che mi delude, non mi arrabbio, le dico solo che è un peccato, perché è un passo indietro che facciamo”, ha infine chiarito Nathaly.