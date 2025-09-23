La figlia di Salma Hayek e del miliardario Francois-Henri Pinault compie 18 anni: la super festa per Valentina Paloma dura tutto il weekend, guarda

La mamma 59enne e il papà 63enne organizzano il party al Chilham Castle, nel Kent, in Inghilterra

E’ commossa ed entusiasta del party organizzato in una location unica. La figlia di Salma Hayek e del miliardario Francois-Henri Pinault compie 18 anni: la super festa per Valentina Paloma dura tutto il weekend e rende felice l’attrice 59enne e il marito 63enne, presidente e amministratore delegato di Kearing dal 2005, presidente pure di Groupe Artémis dal 2003.

La mamma ha voluto che fosse tutto perfetto in Inghilterra, al Chilham Castle, nel Kent. La storica magione ha accolto tutti gli ospiti, amici e parenti, della giovane donna. Valentina Paloma, nata il 21 settembre 2007, si gode una due giorni unica e indimenticabile.

“La mia bellissima regina danzante. Oggi hai compiuto 18 anni!!!!! Tante cose sono cambiate nella tua vita, ma tu sei sempre così te stessa. Un cuore gentile passionale, un'anima saggia piena di magia, una forza unica inarrestabile della natura con spiritoso senso dell'umorismo e tenacia ostinata. Alcune cose non cambieranno mai, ti amiamo per sempre e, anche se sei sempre stata avanti rispetto ai tuoi anni, sarai sempre nel mio cuore figlia dei miei sogni. Buon compleanno Valentina Paloma”, scrive Salma nel giorno del compleanno della figlia.

La Hayek poi condivide sul social alcune immagini della festa. Valentina Paloma balla, ride e scherza con i genitori e gli amici. Si vede anche la torta colorata a più piani con in cima una splendida rosa. Ogni cosa è perfetta e unica. “Abbiamo mangiato, ballato, riso, amato... e abbiamo continuato la festa per tutto il fine settimana. Buon compleanno mio cielo, festeggiarti non sembra mai abbastanza lungo”, sottolinea ancora la madre della ragazza.