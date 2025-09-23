Sarah Ferguson, ex nuora della Regina Elisabetta, nella bufera per un’email di anni fa: mollata in tronco da tutte le associazioni benefiche

La 65enne, ex nuova della defunta Regina Elisabetta, ha visto troncare i rapporti di lunga data

E’ infatti emerso che avrebbe mandato un’email di supporto al pedofilo Jeffrey Epstein anche dopo la sua condanna

Sarah finisce così nella bufera dopo che il suo ex marito, il Principe Andrea, è stato travolto da uno scandalo legato sempre a Epstein

Sarah Ferguson è nella bufera dopo che diverse associazioni benefiche hanno deciso di interrompere la collaborazione con lei. Il motivo è un’email del 2011 indirizzata a Jeffrey Epstein - ex finanziare caduto in disgrazia e poi morto suicida in carcere - in cui la duchessa di York, che è stata un’amata nuora della Regina Elisabetta, si scusava per averlo pubblicamente rinnegato. La notizia è stata resa nota nei giorni scorsi e ha provocato un effetto domino.

Il 22 settembre Julia’s House, un hospice per bambini, ha annunciato la fine del rapporto con la duchessa 65enne. In una dichiarazione diffusa alla stampa si legge: “Alla luce delle informazioni condivise questo weekend sulla corrispondenza tra la duchessa di York e Jeffrey Epstein, Julia’s House ha deciso che non sarebbe appropriato che continui a essere patrona della nostra organizzazione. Abbiamo informato la duchessa della nostra decisione e la ringraziamo per il sostegno dato in passato”.

Nella stessa giornata anche altre organizzazioni hanno preso le distanze. Secondo la BBC, la Natasha Allergy Research Foundation, la Children’s Literacy Charity, la Teenage Cancer Trust e Prevent Breast Cancer hanno confermato di non volerla più come patrona. La British Heart Foundation, infine, ha comunicato che Sarah - reduce dalla lotta contro un cancro al seno - non sarà più ambasciatrice dell’associazione.

Sarah Ferguson, 65 anni, è finita nella bufera e ha perso il suo ruolo all'interno di molte associazioni benefiche per il caso dell'email inviata a Jeffrey Epstein

Un portavoce della duchessa, che è stata moglie del figlio prediletto della defunta Regina, il Principe Andrea - invischiato in maniera importante proprio nelle vicende di Epstein - non ha commentato direttamente la rottura con Julia’s House, ma ha diffuso una nota che affronta la vicenda dell’email ad Epstein. “La duchessa ha espresso il suo rammarico per l’associazione con Epstein molti anni fa, e i suoi primi pensieri sono sempre stati rivolti alle vittime. Come molti, anche lei è stata ingannata dalle sue bugie. Non appena è stata consapevole della gravità delle accuse, ha interrotto i contatti e lo ha condannato pubblicamente, al punto che lui ha minacciato di farle causa per diffamazione per averlo associato alla pedofilia. Non rinnega nulla di ciò che ha detto allora. L’email fu inviata nel contesto di un consiglio ricevuto per cercare di calmare Epstein e le sue minacce”, ha fatto sapere il rappresentante.

L’episodio è emerso dopo un’inchiesta del “The Sun” e “The Mail on Sunday”, che il 20 settembre hanno pubblicato il testo dell’email. In quel messaggio, inviato tre anni dopo la condanna di Epstein per reati sessuali in Florida, la duchessa lo definiva “un amico leale, generoso e straordinario per me e la mia famiglia”. E questo nonostante poche settimane prima avesse dichiarato di rimpiangere di aver accettato del denaro da lui e di non voler avere più alcun contatto.

Sarah Ferguson, nota anche con il soprannome di Fergie, è stata sposata con il principe Andrea, fratello di Re Carlo, dal 1986 al 1996. Dal loro matrimonio sono nate le principesse Beatrice, 37 anni, ed Eugenie, 35. Lo stesso Andrea ha abbandonato i doveri reali nel 2019 dopo l’intervista alla BBC sui suoi legami con Epstein, che morì in carcere nell’agosto dello stesso anno mentre attendeva il processo per accuse di traffico sessuale e cospirazione.