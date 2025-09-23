''Sfilo a pochi giorni dai miei 50 anni'': Francesca Senette, ex giornalista Mediaset, in passerella alla Milano Fashion Week, guarda

Il 26 settembre festeggerà il compleanno: si regala il catwalking per Martino Midali

Francesca Senette, ex giornalista Mediaset, è piacevolmente divertita dall’esperienza. Per la prima volta sale in passerella alla Milano Fashion Week. “Sfilo a pochi giorni dai miei 50 anni”, sottolinea nelle sue Storie. Il 26 settembre festeggerà il compleanno: si regala il catwalking per Martino Midali al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, dove il famoso brand ha organizzato l’evento.

“Dopo la lezione di yoga che è finita da 4 minuti, vado a sfilare. Per la prima volta nella vita vado a una sfilata, ma sarò tra quelle che mettono i vestiti. E’ molto divertente! Anzi, è la seconda volta, la prima era successo a una sfilata di giornaliste, stavolta per un brand”, racconta sul social l'insegnante dell'antica disciplina fisica, mentale e spirituale di origine indiana.

Francesca si fa vedere al trucco e parrucco. “Mi viene da ridere”, sottolinea. “Giustamente a pochi giorni dai 50 sfilo al museo”, poi ironizza. Mentre la make up artist si prende cura di lei, la Senette viene chiamata dagli organizzatori per dare un’occhiata al percorso che dovrà fare con il capo a lei assegnato addosso.

L’ex volto del Tg4 indossa un completo giacca e pantalone black and white a righe. “E’ stato super divertente e non sono neanche caduta, la prima uscita anche lunga… Ora ho questo meraviglioso make up che mi terrò tutto il giorno. Stasera devo andare a un opening e non avrò necessità di truccarmi, sono già pronta”, commenta immediatamente dopo aver sfilato