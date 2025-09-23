Carolina Marconi sorprende l'amica malata in ospedale mentre fa l'ultima chemioterapia: dopo il suo tumore non dimentica chi lotta, guarda

La 47enne ha ricevuto la diagnosi di cancro al seno nel 2021: nel 2022, dopo operazione e cura, è guarita

Continua a fare controlli periodici e a stare accanto a chi, come lei, lotta per sconfiggere ‘l’intruso’

Carolina Marconi lo sottolinea anche nei suoi tag: “Non si molla un caz*o”. Dopo il suo tumore al seno non dimentica chi lotta. La 47enne ex gieffina sorprende l’amica malata in ospedale mentre fa l’ultima chemioterapia. Le porta in dono un palloncino colorato a forma di stella cometa, un bigliettino e un sorriso per regalarle forza e tanto coraggio.

Racconta tutto in un post. “Ultimo giorno di chemio, Annina. Mia, sei stata bravissima. Questo periodo sembrava che non passasse mai, invece hai già finito”, scrive Carolina alla donna. “Hai affrontato tutto con positività, e non è facile, perché è un percorso durissimo - prosegue la venezuelana - ma è importante mantenersi positivi e avere la mente distratta, soprattutto in quei momenti”.

La Marconi aggiunge: “Quanto è importante dedicare il proprio tempo alle persone che amiamo, è la prima medicina. Il vostro amore dimostratelo sempre, e non rimandate. Fatelo davvero, ma fatelo con il cuore. Annina Te l’ho detto: dopo la tempesta c’è sempre il sole. E ora, piccola stella, verso la luce della tua rinascita. Io sempre con te! Te amo”.

Carolina ha scoperto di avere un cancro al seno nella primavera del 2021, mentre faceva controlli accurati per sottoporsi alla fecondazione assistita per avere un figlio dal compagno Alessandro Tulli. Ha subìto un lungo intervento per rimuovere ‘l’intruso’, poi ha fatto cicli di chemioterapia, conclusa a gennaio 2022. E’ considerata guarita, anche se deve sottoporsi sempre a visite accurate. L’esperienza le ha insegnato quanto sia importante non abbattersi e lottare. Carolina è spesso volto di campagne di prevenzione e rimane costantemente al fianco di pazienti oncologici, per aiutarli anche solo emotivamente nel loro difficile percorso.