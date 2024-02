Azzurra De Lollis, 54 anni, ricorda la madre, morta lo scorso 29 gennaio: non trova pace

"Voglio cambiare casa, non riesco ad abituarmi alla sua assenza"

Scoppia in lacrime, non riesce a contenere la sua grande commozione. Azzurra De Lollis, la figlia 54enne di Sandra Milo, racconta in tv le ultime ore dell’attrice. “L’ho vista piangere solo il giorno prima di morire”, rivela. Ricorda la madre morta lo scorso 29 gennaio.

''L'ho vista piangere solo il giorno prima di morire'': la figlia di Sandra Milo in tv scoppia in lacrime raccontando le ultime ore dell’attrice

Alle sue spalle c’è l’immagine della famosa diva, Azzurra sottolinea con gli occhi gonfi: “Non posso guardare le foto di mamma sul led”. Non ce la fa. “Non riesco ad abituarmi alla sua assenza, voglio andare via da casa. Mi addolora vedere la sua stanza vuota, non riesco, davvero. L'ho accudita giorno e notte, gliel'avevo promesso dopo che uscimmo dall'ospedale. Ho chiesto a tutti i medici una cura, ma nessuno ce l'ha regalata. Mamma è stata coraggiosa, non aveva paura di morire. Non ha mai pianto, ha sempre sorriso anche ai medici”, confida.

La donna aggiunge: “L'ho vista piangere solo il giorno prima di morire, le dissi ‘Non restare per noi'. Mi strinse la mano, nel corso della giornata capii che c'era un peggioramento. Diventava sempre più fredda, e la mattina dopo se n'è andata”.

Il tumore ai polmoni della Milo ha sorpreso tutti: “Nessuno si aspettava tutto ciò. Le dissi di fare l'intervento di protesi all'anca, la portai a fare gli esami. Scoprirono che c'erano dei problemi ai polmoni, speravo che fosse un residuo del Covid. Invece dalla tac è uscito il tumore. Non lo dissi subito a lei, mi consultai con i miei fratelli. Le ho dovuto mentire, le dissi che doveva fare degli accertamenti. Il risultato fu però confermato, era inoperabile e incurabile. Lei non aveva paura di morire, ma voleva stare a casa”.

Azzurra piange e sussurra: “Ci siamo abbracciate tanto, mi diceva sempre: ‘Stai tranquilla, non avere paura’. Non voleva disturbare, voleva sempre alzarsi da sola, ma mi chiamava per paura di cadere. Non voleva essere un peso, non si è mai lamentata, anche se vedevo che soffriva”.

La De Lollis sottolinea anche di essere stata delusa dalle colleghe della madre, si aspettava gesti d’affetto più importanti: “Ho ricevuto più parole di amore dai fan piuttosto che dai colleghi. Non ha ricevuto gli onori e i tributi che meritava. Alcune colleghe con le quali ha lavorato, che hanno parlato di lei in tv e in radio, non le ho viste in chiesa, non ho ricevuto chiamate. Mi è dispiaciuto per mamma, lei è sempre stata una persona generosa e buona. Ho incontrato Gianni Sperti qui fuori mi ha detto cose carine, Sabrina Ferilli anche mi ha mandato un messaggio carinissimo. Mi aspettavo le stesse cose da colleghe con cui ha lavorato tanto".